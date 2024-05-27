還原租用處所開支扣稅　政府料每年減少1.59億收入

政府於2024-25年度財政預算案中宣布，就還原租用處所至租用前狀況所招致的開支提供税務扣除，以及取消商業建築物或構築物與工業建築物或構築物每年免税額的申索期限。根據2021-22課税年度商業建築物免税額與工業建築物免税額制度的統計數字，預計政府每年可能減少約1.59億港元收入，其中商業建築物免税額1.26億港元，工業建築物免税額3,300萬港元。當局指如建議獲委員支持，將着手法例修訂建議的草擬工作，以期在今年第4季向立法會提交修訂條例草案。

根據財經事務及庫務局提交立法會的文件指出，就還原租用處所至租用前狀況所招致的開支提供税務扣除方面，擬議措施既要有廣泛的適用範圍，也要顧及濫用申索的風險。在平衡兩方面的需要後，當局建議還原租用處所開支如符合以下條件便可予以扣除。包括所申索的還原租用處所開支實際上已招致或有關款項實際上已支付。以及税務局信納承租人有責任在租賃期滿或提早終止租賃時把處所還原至租用前狀況。

對於須扣除就建造商業建築物或構築物和工業建築物或構築物所招致的資本開支而給予的免税額，其中工業建築物或構築物初期免税額有20%，商業建築物或構築物以及工業建築物或構築物每年免税額有4%。