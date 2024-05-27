消防車撞死單車男不小心駕駛罪成　司機申刑期覆核遭拒

一輛消防車於2020年在西貢公路近白沙灣路段，撞斃一名正踩單車的六旬外籍男子，肇事消防車司機則被控危險駕駛引致他人死亡罪，他不認罪受審，結果危駕致死罪脫，但不小心駕駛罪成，本月13日被判監4星期，停牌12個月，以及須報讀駕駛改進課程。辯方就刑期申覆核，今（27日）在觀塘法院處理。裁判官聽罷陳詞後，認為判處短期監禁是合適，遂拒絕覆核申請，維持原判。

54歲被告姚志明，被控於2020年12月6日在西貢公路近白沙灣教堂公廁，在道路上危險駕駛一輛消防車，引致RESTREPO Benjamin死亡。控辯雙方承認事實指，死者是美籍哥倫比亞男子，終年約60歲，死者當日送往將軍澳醫院搶救，因身體多處受傷，證實死亡。

裁判官早前裁決時指，接納報告指被告患眼疾，對強光敏感，事發時他或受對面私家車折射的陽光影響視線，誤以為車輛正高速駛至，為了避免相撞，於是扭軚轉左，認為被告判斷可能有錯，但未構成危險駕駛，改判被告不小心駕駛罪成，並判被告監監4星期，停牌12個月，以及須自費報讀駕駛改進課程。

案件編號：KTCC 920/2021