兌換黨遭客人拳擊　搶走逾10萬財物　一被捕一在逃

兌換黨交易期間遭客人搶劫，兩名疑犯以拳頭襲擊事主頭部，同時以開瓶器尖銳部分接觸事主頸部，奪走逾10萬財物。疑犯作案後潛逃內地，直至前日(25日)其中一人再次入境澳門時，被當地執法部門截獲。

被捕人姓姜，男性，53歲，內地居民，報稱商人。澳門執法部門在本月12日晚上11時接獲從事非法兌換的事主報案，指在路氹某酒店房間被搶劫。據調查所得，案中事主當晚9時許帶同10萬港元到相熟客人租住的酒店房間交易。入房後除了被捕人還有一名女子。換錢期間，疑犯聲稱帳戶被限制無法完成轉帳，隨後襲擊事主，要求事主交出身上財物。事主擔心人身安全，將身上的6萬港元現金及4萬籌碼交予對方，同時亦交出一隻價值5,000元人民幣的手錶。

兩人得手後離開房間，事主隨後到酒店大堂報案求助。人員調查後鎖定疑犯身份，發現兩人作案後已經青茂口岸潛逃內地，直至前日姜某再次入境時，人員成功將其截獲，於其身上搜出3萬港元現金及400港元籌碼。調查期間疑人拒絕合作，但有證據顯示他與案有關，人員以搶劫罪對其落案起訴，移交檢察院跟進，同時亦將繼續追查在逃女子下落。