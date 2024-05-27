新增8內地個人遊城巿今起簽注　港府冀帶來更多高增值過夜客　

8個內地城市今起可申請簽注，以個人身份訪港。

「個人遊」新增8個內地城市，包括太原、哈爾濱、烏魯木齊等，當地居民可今(27日)起申請簽注以個人身份訪港。文化體育及旅遊局局長楊潤雄視察旅發局於機場的旅客諮詢中心，鼓勵做好準備工作，並歡迎來自8個城市的旅客，竭力提供全方位旅遊資訊，展示香港的好客之道。又指進一步擴大個人遊計劃至涵蓋全國所有省會城市，有助香港通過旅遊活動與全國所有省會城市的居民，以更便利方式互聯互通，並帶來更多高增值過夜旅客。

政府已準備一連串的安排，讓內地遊客親身體驗香港作為國際大都會和美食之都的非凡魅力，包括旅發局向8個城市的個人遊旅客派發200港元的優惠券，讓他們可到多個不同類型的餐廳和商舖消費，以及邀請8個城市的旅遊業界代表及相關內地媒體到港，介紹香港的特色包括最新旅遊產品資訊，共同推動旅客來港遊玩和消費等。

另外，特區政府駐成都辦近日訪問西藏自治區，拜會當地多個政府部門，亦出席「拉薩文化旅遊產業發展大會」，適逢國家出入境管理局新增的自由行城市，包括拉薩，駐成都辦聯同西藏自治區和拉薩市政府有關部門在大會進行宣傳，在會場設置「個人遊」宣傳品，邀請西藏居民來港旅遊。

駐成都辦主任袁嘉諾表示，駐成都辦期待香港和西藏以「個人遊」為契機，不斷加強兩地民心相通，帶動各領域交流，共同開啟文旅融合「雙向奔赴」新篇章，令藏港兩地合作提升到新台階。