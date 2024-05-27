環團批垃圾徵費落實無期「變相擱置」　促政府部門先實行

垃圾徵費3度延期，並沒有具體實施時間表。多個環保團體對此表示極度失望，部分指此與無限期擱置無異，意味政府對整體減廢政策欠缺決心，促當局先在政府部門及公營機構帶頭如期實行垃圾徵費、以身作則帶領社會減廢。

環團綠色和平表示，當局不設實施日期下暫緩徵費，變相無限期擱置，反映政府對整體減廢政策欠缺決心，亦沒有以身作則先實行徵費是不負責任。他們又指所提出的增加回收配套等後續工作欠缺經濟誘因及實際減廢目標，與「先行先試」或原先訂立的6個適應期內的推廣措施並無分別，促加快推行生產者責任制，制止生產者大量製造即棄包裝等，由上而下減廢。

綠領行動亦擔心欠缺實施時間表會令大眾難及早準備，促港府應拿出勇氣及遠見，按部就班，分階段實施推行垃圾收費，包括由政府部門和公營部門帶頭先行，再進一延伸至不同界別，以至三無大廈、鄉郊等涉及處境較複雜的處所及地點。

地球之友則說，拖延徵費只會令社會承擔「環境成本」和「經濟成本」，同時錯失發展循環經濟的機會，促請分階段實施垃圾徵費試點，涵蓋大部分由政府管理的場所，例如政府辦公大樓、官立學校、公務員宿舍、體育館和房委會轄下商場。政府必須明確訂立積效指標，將廢物量在一年內減少至少10%。