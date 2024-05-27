車Cam直擊：天水圍貨車霸路落貨　私家車險遭尾板劏開

貨車尾板唔落好，險變殺人陷阱！社交網站今日(27日)流傳一條車cam影片，攝下一輛密斗貨車在天美街及天順里交界位置，越過雙白線駛向一間幼稚園的門口，司機將車頭部分停於行人路，車身後半部分則留在行車線上，然後停車放下尾板，準備落貨。

此時，貨車連同尾板已完全擋住由天美街駛向天河路方向的2條行車線，正當司機慢慢走向貨車車尾位置時，一輛私家車沿路駛至，該車司機遇着尾板攔路，急忙切入對面線閃避，但始終未能「全身而退」，其左邊倒後鏡撼中尾板，即時撞成碎片。

貨車司機發現出事，走向尾板旁邊觀望情況，而相信是前來接送幼稚園學生的家長，亦紛紛步至路邊圍觀。影片最後，涉事私家車慢慢倒後回到鏡頭內，相信其司機正打算向貨車司機追究事故責任，但片段未有交代後續詳情，亦未有透露影片拍攝日期。

貨車尾板阻路，險如利刀劏開私家車，網民閱畢片段群情洶湧，大量留言均炮轟貨車司機的不是。「揸貨車 要用下腦 私家車 執返條命」、「我係貨車佬我都唔幫你，打橫開版(板)諗住劏死幾多件？都黐X線嘅」、「兩條線比佢封哂落貨，貨車輸哂」、「一定要告到永久停牌」、「我揸貨車都唔會咁開板，批到正真係頭都無！」