詐騙集團招賭場經理等「出千」　呃454萬元暫8人被捕

澳門騙案不絕，甚至潛伏賭場犯案！當地執法部門今日(27日)表示，一個澳門人為首的詐騙集團，先後招募5名娛樂場經理、主任及莊荷並合謀「出千」，詐騙454萬港元，近日被娛樂場發現而行動曝光。澳門當局經調查後於上周六(25日)分別於路氹娛樂場、黑沙環區及氹仔區住宅單位，拘捕8名涉案人士，並起回294萬港元懷疑作案所得，執法部門相信案件尚有多人在逃，並正追查他們及其餘騙款下落。

被捕8人均為澳門居民，當中5人為娛樂場員工，包括37歲姓鄭賭檯經理；42歲姓譚賭檯男經理；39歲姓關賭檯男主任；39歲姓陳賭檯男主任；34歲姓趙女莊荷，他們當中中最早在2009年入職。其餘3名疑犯分別為34歲姓蔣男子，從事沓碼勾當；35歲姓黎男子，裝修工人；33歲姓蔡男子，珠寶店員工，執法部門相信3人為詐騙團伙骨幹成員。

案情指，路氹某娛樂場上周四(23日)報案指，發現有人趁工作之便，夥同賭客「出千」騙取454萬港元。澳門執法部門調查後發現，兩名被捕賭檯經理未有按照程序，將已掃描的「啤牌」放入牌櫃，而是將之交予同伙帶到租住的酒店房間進行排序，完成後再將「啤牌」帶到賭枱待用。

排牌後其中一名涉案賭檯經理便會安排人員假扮賭客，配合3名詐騙團伙骨幹按照之前排列的「啤牌」順序下注，從而達到詐騙賭場的目的。經調查後發現，涉案集團今年3月29日及本月5日曾兩度作案，合共騙取娛樂場454萬港元，而涉事的5名娛樂場員工每次作案可獲17萬至50萬港元報酬。