景明苑3月爆水喉至今仍未完成維修　消防喉無供水僅滅火筒應急

將軍澳景明苑今年3月開始淡水、鹹水及消防喉管爆裂，A至C座均受到影響，業主梁小姐向東網表示，由4月開始淡水、鹹水經常「一日有、一日冇」，最長的一次更由下午停水至晚上，居民更要到超市買桶裝水，以及於附近的體育館沖涼，嚴重影響到生活。而雖然現時食水及鹹水問題已解決，但消防喉管仍有漏水的問題，A至C座沒有水供應緊急救火，僅放置滅火筒來應急，消防警鐘更至少由去年開始已發生故障。消防處早於去年已曾頒令要求A至C座維修消防警鐘，但直至更換物管公司後相關信件才曝光，目前仍在等待招標以進行更換工程，相信要一段時間才可恢復火警鐘的運作，令梁小姐感到十分擔心，尤其屋苑多長者、兒童，真空期內一旦火警或會難以逃生，坦言「完全唔會想喺度住」，直言不少居民均有情緒困擾。

梁小姐表示，前任管理公司於3月中與業主立案法團開會後，委託銀河工程進行維修工程，然而管理公司貼出的告示，並未註明具體開工日期，居民亦無法得知合約內容及工程造價，銀河工程亦一直未有正式開工。直至4月新任管理公司接手跟進，才先後因拒絕開工向銀河工程發出8封律師信。

梁小姐曾向區議員陳健浚求助，他通知水務署派水車到屋苑，亦曾到屋苑視察過幾次，並與銀河工程、民政署、水務署等開會。梁續指，水務署曾到場關上部分水閘，有職員表示，屋苑需要繳付巨額水費，首張水費單由物管公司轉交予由銀河工程負責，她亦憂慮水費單之後或需由居民繳交。

陳健浚指出，自4月收到居民投訴後開始跟進，與水務署、管理公司等開會時，才發現另外有一個總掣需要維修，但因為在交接上出現了問題，以致新管理公司毫不知情。新管理公司在會議後，已即時招標，新的水掣亦已運送到屋苑及申請停水，目前預料本周三（29日）或周四（30日）便會開始動工。

陳認為由喉管爆裂至今歷時逾3個月才處理，情況並不理想，不過新管理公司上任後，多次發出律師信要求承辦商跟進，反映出他們有決心想解決事情。惟工程期間又出現管理公司交接等問題，以致出現延誤，在連串不幸及疏忽下，才令事件至今仍未能解決。

經歷多個月糾纏，梁小姐坦言感到心力交瘁，除陳健浚之餘，她亦曾向其他議員求助，卻無一位議員願意落區視察環境，質疑他們無心了解百姓民情。現屆政府表示小市民有訴求可以反映，現實卻是投訴無門，她提及曾逐個相關部門尋求協助，換來卻是花了逾3個月時間，仍未將問題處理。梁小姐續指法團本應監督上一任管理公司招標及維修相關喉管，但問題出現後，卻無解釋亦無交代，認為法團在事件上亦有一定的責任。