東方日報A1：600宗塌泥響警號飆近7倍　雨季殺機滿途

近年極端天氣襲港的情況愈見頻繁，去年塌泥的數目飆近7倍響起警號，今年的雨季及颱風即將殺到，情況不容忽視。土木工程拓展署土力工程處昨日匯報去年山泥傾瀉數字，指2023年全年共發生601宗山泥傾瀉事故報告，較2022年的76宗多近7倍，亦比過去35年平均每年約300宗為多，遠高於平均值，幸無造成人命傷亡。報告亦特別關注一些只有唯一往來行車道的斜坡，避免再發生類似去年石澳道山泥傾瀉事故，因交通中斷而令該處一度變成「孤村」；而曾發生嚴重山泥傾瀉的筲箕灣耀興道，更至今仍未完全重開，均引起市民不便。政府表示會在本月底前完成巡查已識別的500個斜坡，以優先實施預防性維修工程。有區議員稱曾接獲市民查詢指耀興道未能全部重開感到不便，希望能盡快完成工程。

去年9月世紀黑雨為本港帶來破紀錄雨量，期間發生了181宗山泥傾瀉報告，幸未有人命傷亡。不過，世紀黑雨仍造成了嚴重的山泥傾瀉事故，包括石澳道的山泥傾瀉事件，雖只牽涉一個小型填土坡，但就令石澳道一度全線封閉，影響數千名居民出入；另外有兩項非法斜坡或僭建工程，亦對斜坡構成極大風險，包括紅山半島及清水灣甘澍路的山泥傾瀉事故。

土力工程處副處長（港島）岑家華表示，初步調查顯示，去年引發多宗山泥傾瀉事故主因均來自溪澗、引水道或排水渠的溢流，例如耀興道的嚴重山泥傾瀉事故由上方引水道溢流引發，其中一顆最大的山石直徑更達7米，單單是清理大石的工程就要耗時5至6個月，至現時緊急工程仍未完結，期望在今年6月底完成緊急鞏固工程；岑亦坦言，由於工程屬緊急性質，故長遠仍有需要進行工程以完善其安全性。

另外，岑指土力處會重點處理多個只有唯一往來行車道的斜坡，目前已識別了500個影響較多人使用的唯一往來行車道的政府人造斜坡，例如嶼南道、新清水灣道等，優先實施預防性維修工程，包括加固斜坡表面、通渠和改善排水系統等，但由於此類道路一般較窄，所需工程時間更長。岑強調，會在本月底前巡查完500個已識別的斜坡，當中約有1%至2%需進行輕微維修工程的斜坡，已即時完成。

至於備受全城關注的紅山半島山泥傾瀉事件方面，岑表示多個部門已完成巡查，識別出有非法斜坡或僭建工程的地方，並已發出相關命令，處方會持續提供專業意見；他又指出，要發現僭建問題並不容易，因大多牽涉私人地段，但會加強此方面的工作。

岑又稱，本月中起，會聯同天文台發出山泥傾瀉特別提示，土力處會根據24小時滾存雨量，動態評估受影響地區的山泥傾瀉風險，特別提示會列出山泥傾瀉風險較高的地區，提醒市民有關地區可能有山泥傾瀉的危險。

現時筲箕灣的耀興道只重開了一條西行方向的行車線，至今未完全重開。東區區議員周致人表示，據悉土力處曾有計劃在今年6至7月重開行車線，但屆時雨季將至，未知會否有新安排。周又指曾接獲居民查詢，指對行車線未完全重開感不便，加上該道路原先為往來耀東邨和東區醫院的道路，有不少居民擔心若有急事會阻礙救援服務，但部門解釋仍有其他道路可往來耀東邨及東區醫院，期望工程盡快完成，可完全重開行車線。

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