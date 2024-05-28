大埔新娘潭路越線撼辣跑致2死5傷　男司機囚58個月兼停牌7年

大埔新娘潭路2021年發生致命車禍，兩輛私家車涉嫌在路上賽車，其中一車疑「爬頭」越線時，與迎面跑車對撼。最終導致2死5傷。案中唯一生還的男司機，於今年2月在區院承認兩項危險駕駛引致他人死亡，以及兩項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪。區院暫委法官周燕珠今（28日）判處被告監禁58個月，並需停牌7年及參與駕駛改進課程。周官指案情嚴重，被告高速駕駛且極端危險。法官亦斥責被告行為自私及不理會其他道路使用者安危，其罪責亦屬較高。

25歲被告何文熙，案發時任職汽車技工，涉案死傷者，大部分為被告的友人，其中一名傷者更是被告的女友。辯方求情指被告一行人當時只是打算遊車河，一時興起才變成賽車。被告亦透過律師向相關死傷者及其他致歉。辯方又指被告感後悔及一世內疚，報告則顯示被告重犯機會低。

法官指本案有加刑因素，包括被告當時以高速駕駛、越過雙白線，且與他人賽車等。法官又指被告車輛當時近距離尾隨另一輛車，正常司機均會預計到如發生意外將屬災難性。法官又指兩名死者方面，其家人須面對失去至親；被告女友亦變得與以前不一樣，她因意外致理解事物較慢，且記憶受損，生活上亦不能治理，需由父親照顧。法官雖接納被告有悔意，且接納他因事件涉及其朋友而感震驚，但考慮到被告屬高罪責，最終就4項控罪判處監禁58個月及須停牌7年。

案情指，被告於2021年10月31日晚上10時許，駕駛本田私家車沿新娘潭往沙頭角路行駛，同行有一輛豐田私家車和一輛電單車，本田追隨豐田私家車，過程中，兩私家車曾越過雙白線及逆線行駛。到案發左彎路段，豐田越線，撼對頭駛來的林寶堅尼，本田亦與之相撞。尾隨的電單車收掣不及而倒地。林寶堅尼的姓雷男司機及豐田姓馮男司機同晚不治，豐田車上女乘客腰椎及肋骨骨折。本田車上兩名乘客亦受傷。事發沙頭角路段上限時速為50公里。豐田和本田案發時，車速約108至101公里。

案件編號：DCCC 773/2022