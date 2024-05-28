北都小組委今召開會議　議員斥不斷收地扼殺物流業

外界批評推動北都發展緩慢。有議員今日(28日)在立法會一個小組委員會會議上指政府為發展創科而不斷收地，變相扼殺物流業，當局擬以多層式物流大廈作為解決方案並不能解決問題；亦有議員留意到北都規劃會預留地方供物流業使用，然而香港物流已跌出世界排名十大，質疑有關規劃能否振興本港物流業。

立法會北部都會區發展事宜小組委員會今日討論區內創科發展規劃。創新科技及工業局副局長張曼莉指新田科技城可提供約300公頃的創科用地，當中包括87公頃的港深創新及科技園，流浮山可提供約15公頃土地發展數碼科技樞紐，以及沙嶺提供至少兩公頃土地作創科和相關用途。她指作為旗艦項目的港深創科園，是河套深港創新科技合作區的香港園區，將會成為同內地創科合作的重要平台，園區由西至東分兩期發展，第一期規劃已經完成，總樓面面積可達100萬平方米。

航運交通界議員易志明指創科是未來經濟發展的重要方向，政府為此而積極覓地，為業界提供所需空間，反觀物流業就好悲哀，雖然香港要發展為國際航運中心、國際貿易中心、國際航空樞紐等等都同物流業有關連，但由於發展創科而不斷收地，扼殺物流業。他說曾向政府不同部門解釋，所謂多層大廈是不適合物流業，綜觀世界其他地方的物流都不是搬上樓的，事關一旦搬上樓，業界是負擔不起租金的。

另一議員梁子穎指留意到北都有關高端專業服務和物流樞紐的布置，可是香港物流已跌出世界排名十大，質疑有關規劃能否振興本港物流業。他又質問當局北都能否有助再度振興「香港製造」的品牌，帶動本港製造業再起飛。他又批評政府的研究項目往往十分漫長，例如有關河套區的研究要今年稍後才可完成，反觀內地進行研究，通常6個月內就可拿出解決方案。

漁農界議員何俊賢指發展過程肯定需要用地，但不少流浮山商戶擔心，政府劃出供創科的用地之後，會影響流浮山的原有生態和產業結構，質疑創科和傳統能否兼而有之，盼政府重視發展用地的原有使用者。

張曼莉回應指發展創科土地好重要，否則難以招攬企業來港落戶，而北都其中一個引擎是國際創科城，創科既有核心部分亦有不同的產業環節，當中包括物流，因此是有互補關係。她指河套是推動香港成為國際創科中心的重要引擎，政府已加快總體研究步伐，爭分奪秒地作出第一期發展的優化研究，包括提升容積率，不同的產業片區，納入新產業用地的方式去引入市場力量，提速提效。

她續稱，發展與創新兼而有之是重要原則，故北都強調生態保育建設，目前的研究方向，是把流浮山建設為數碼科技樞紐，是新經濟和傳統經濟相融合，並因應其地位置，加強同前海方面的聯合。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒指香港物流在產業上仍有優勢，香港航空貨運領先全球，物流發展業的優勢是明顯的，北都規劃上策略性地布置一些土地發展流物業，冀有關規劃較現時的棕地更有系統，策略性布置包括洪水橋預留超過60公頃、靠近口岸和公路網的物流用地，香園圍一帶亦會有充足的物流用地，其他新發展區如元朗南和粉嶺北，亦會布置一些物流用地。

當局明白物流業在香港是有其優勢，希望藉住新區的規劃，物流用地較現時的棕地更好。目前業界需面對過渡的問題，在發展過程中需清走一些土地使用效率不高的棕地作業，加上新區的建設可能需要一些時間，當局會嘗試以個案形式，在土地行政上盡量幫助覓地遷置，並推出多層物流業用地公開競投，為幫助受發展影響的物流作業在過渡階段的營運需要，他說當局理解到有些物流的作業形態，上樓是有困難，因此將來新發展區策略性布置不單有多層式的物流大廈，亦有露天用地供合適的作業使用。

至於流浮山規劃方面，丘卓恒指布局和功能上是洪水橋的一個擴展區，鐵路站落成後勢其面貌的轉變，除建議的數碼科技樞紐規劃，當中海鮮街會保留並予適當的提升。

工業專員葛明指有關新型工業已定出三個方向，包括生命健康科技，人工智能與數據科學，先進製造及新能源。北都將會成立生命健康創新科研中心，化高端發展，生態鏈同，會充分利用區域的獨特地理優勢，同深圳及大灣區建立生態鏈和產業鏈。