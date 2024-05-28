免費向公屋派垃圾指定袋　庫存1.7億個生產成本7400萬元

政府昨日(27日)宣布暫緩推行垃圾徵費措施，不會在8月1日生效。環保署表示，現時庫存共有1.7億個不同大小的指定垃圾袋，生產成本7,400萬港元，下月起會向公屋住戶免費派發，亦會向簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑免費提供，強調政府對指定袋仍有需求。

環保署回覆查詢時表示，現時倉存約有1.7億個不同大小的指定袋，生產成本約為7,400萬港元。為教育和鼓勵市民實踐源頭減廢和分類回收，署方下月1日起，會逐步向約84萬個公共屋邨住戶免費提供指定袋，每月每戶20個，先為期6個月。

署方亦會向願意簽訂《減廢回收約章》的私人住宅及屋苑免費提供指定袋，以鼓勵他們在處所內設置分類回收設施，妥善處理回收物，協助居民建立良好的回收習慣。署方日後亦會於與減廢回收有關的宣傳教育活動中派發指定袋，強調政府對指定袋仍有需求。

環保署稱，與供應商的合約無硬性規定每月生產量，會按需求繼續安排供應商製造，其他情況會根據合約條款妥善地跟進；至於各零售商則會停止售賣指定袋，並安排退回未出售的指定袋。環保署去年批出總值11.49億港元的指定袋合約予4間生產商，合約為期38個月，去年11月開始生產指定袋，上月起已停產。