全港「上中下路」打擊私煙　3個月破逾4700宗案　檢貨值6.25億元　

海關在今年2月19日至5月14日進行代號「風暴」的全港性大型反私煙行動，針對「上中下」三路，亦即入口、儲存和分銷、以及零售層面，全面痛擊私煙集團。行動期間，海關破獲23宗入口私煙案、在市內搗破39宗私煙儲存及分銷中心，並且偵破259宗街頭買賣私煙案。連同各海陸空管制站緝獲的案件，整個行動共破獲4,726宗案件，起出約1.39億支懷疑私煙、約105公斤雪茄和約1,525公斤製成煙草，估計總市值約6.25億港元，應課稅值約4.54億港元，當中扣查26輛涉案車輛，拘捕4,347人(15至89歲)，相信行動已對私煙集團帶來嚴重經濟損失。

調查人員分享部分案件，針對海路走私方面，海關於4月30日透過風險管理及情報分析，在葵涌海關大樓揀選一個由日本抵港、報稱載有化妝品的貨櫃進行檢查，從中檢獲約200萬支懷疑私煙，估計市值約900萬港元，應課稅值約660萬港元；5月初，關員再從一個由台灣抵港、報稱運載家具的貨櫃內，搜出1,100萬支懷疑私煙，估計市值近5,000萬港元，應課稅值約3,600萬港元。

此外，因應私煙集團開始利用「螞蟻搬家」的方式走私香煙，海關調配資源和人手，加強執法力度。截至今年4月，海關在全港各區搗破47個不同規模的私煙倉庫，當中有21個是超過50萬支私煙的大型儲存倉，一共檢獲約8,500萬支懷疑私煙，查獲的倉庫數量及私煙總數較去年同期分別上升2倍及3.7倍。

今年4月3日，海關於粉嶺進行反私煙行動，於蓮麻坑和坪輋搗破2個大型私煙倉，檢獲970萬支懷疑私煙，市值約4,600萬元，應課稅值約3,300萬港元；5月22日，關員再採取行動，亦在蓮麻坑和沙頭角搗破2個鐵皮場私煙倉庫，並起出約410萬支懷疑私煙。

除了大型私煙倉，海關亦大力打擊市內較小型的私煙倉，發現私煙集團以格仔舖、迷你倉等各式各樣的地方收藏私煙，利用流動性高的特點，方便隨時轉移私煙；又或者利用保安程度較高的私人屋苑，增加執法難度。5月7日，海關在大埔一屋苑附近截查一名67歲婦人，在她身上搜出2,000支懷疑私煙。關員其後押解她返回住所搜屋，再檢獲約3萬支懷疑私煙。經跟進調查後，海關在同一屋苑另一單位內，亦尋獲約39萬支懷疑私煙，全部私煙總值約190萬港元。

海關早前亦在深水埗截查一名60歲可疑女子，發現她身上藏有約3,000支懷疑私煙，其後再在附近唐樓的兩個50呎劏房內，起獲18萬支懷疑私煙，同時拘捕另一名涉案男子。關員亦將被捕女子押往她所報住的公屋單位，在屋內檢走約7,000支懷疑私煙。案中檢獲的私煙共值約90萬港元。

人員又指，不法分子除了利用新界偏遠鄉郊位置大量儲存私煙，利用人煙稠密的地方作掩飾的情況亦有所增加，例如以劏房、住宅單位甚至自住公屋作為私煙儲存倉，其目的在於分散存放私煙，減低遇上執法行動時造成的損失。

針對買賣私煙方面，今年截至4月，海關一共拘捕205名街頭買賣私煙的人士，檢獲約33萬支懷疑的私煙。被捕人士包括186男19女(17至86歲)，大部分為買家，他們身上所搜出的私煙由100支至6,200支不等，大多屬於自用。

人員表示，海關亦密切關注「白牌煙」情況，發現有私煙集團會將私煙偽裝成已完稅香煙，將它們包裝得一模一樣，並以可觀利潤招攬士多、報攤等零售販商，協助集團進行分銷。海關留意到，零售市場銷售「白牌煙」有普及化迹象，部分零售商更以遠低於應課稅率、亦即66港元的價錢出售「白牌煙」，藉此吸引市民購買。

經深入調查後，海關於4月29日發現一輛可疑貨車駛離落馬洲一鐵皮場，並向位於美孚的報攤，以及位於葵涌和大角咀的士多派發懷疑「白牌煙」。關員隨即截查該輛貨車，在車上檢獲33萬支懷疑「白牌煙」，當場拘捕車上司機和一名搬運工人；同時，關員在上述報攤和士多檢獲約10萬支懷疑「白牌煙」，拘捕3名店主和店員。其後，海關押同其中2名被捕人士到落馬洲的鐵皮場進行搜查，起出約60萬支涉及多個品牌的懷疑「白牌煙」。行動中檢獲的「白牌煙」，估計市值約460萬港元。

而在5月27日，海關在上水和九龍灣搗破2個「白牌煙」儲存倉庫，檢獲約值1,800萬港元貨，拘捕2名負責管理及營運倉庫的男子，相信他們正準備重新包裝及轉移私煙，留待日後分銷。

除了執法層面，海關亦考慮向有關當局建議新措施，以提升打擊私煙活動的成效。第1項是建議增加《應課稅品條例》的罰則，由現時一經定罪，最高罰款100萬港元及監禁2年，提升至200萬港元及監禁7年。第2項是建議將《應課稅品條例》相關的罪行，納入《有組織及嚴重罪行條例》，因為不少私煙活動涉及有組織操控，如果相關建議能夠實施，海關可以嘗試援引條例，將走私分子所涉及的犯罪得益進行凍結甚至充公，達到更有效打擊的效果；如果能夠成功舉證是有組織性罪行，更可以要求法庭於判刑時增加刑罰。

第3項是在《應課稅品條例》加入推定原則，舉例而言，如果香煙或煙草產品在銷售時的價錢低於稅額，海關便可推定該些產品是未完稅，相信此舉能夠大大提升海關執法時的成效。