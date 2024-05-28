議員批北都創科布局研究再研究　當局否認紙上談兵

立法會內務委員會北部都會區發展事宜小組委員會今日(28日)召開會議，有議員批評北都的發展規劃，至今仍然是「研究再研究」，形容是停留在平面圖的階段。亦有議員指政府的研究項目往往十分漫長，沒有效率。當局回應指研究不是紙上談兵，有關招商引資的工作沒有停，由於相關布局需要時間，政府會邀請企業先落戶科學園進行研發，以免流失優質企業。

議員林筱魯指北都的產業發展規劃仍在研究，要今年年底才有報告。儘管已有大體的布局，但研究再研究，另一方面造地雖加速進行，可是產業發展仍未知何時有地。他質疑北都在城市建設上，有否突破性或帶動性的投入，以展示對於創科發展，而不同的部門究竟是如何協調，誰來訂立設計標準，他形容指北都至今仍是平面圖，停留在概念和研究階段。他說投資者需要有掌撏具體措施才願意投資。議員梁子穎亦指政府的研究項目往往十分漫長，例如有關河套區的研究要今年稍後才可完成，反觀內地進行研究，通常6個月內就可拿出解決方案。

創新科技及工業局副局長張曼莉解釋，目前雖在研究階段，但研究不是紙上談兵，有關招商引資的工作沒有停，不少企業表示需要一些大規模土地，政府正同步考慮新田的情況，當中亦要配合企業建廠需要。布局需要時間，會邀請企業先落戶科學園進行研發，以免流失優質企業。至於跨部門的協調統籌，特首已督導北都發展，且有定期的跨部門會議。

張曼莉又指河套是推動香港成為國際創科中心的重要引擎，政府已加快總體研究步伐，爭分奪秒地作出第一期發展的優化研究，包括提升容積率、不同的產業片區，納入新產業用地的方式去引入市場力量，提速提效。