男警醉酒鬧事毀玻璃門　判罰款及守行為　官斥犯事令警隊蒙羞

男警在休班期間於深水埗福華街一食肆對開涉嫌醉酒鬧事，並損壞食肆的玻璃門，事後被控「醉酒及行為不檢」及「刑事損壞」兩罪。被告原表明否認控罪，並定於6月開審。不過案件今（28日）於九龍城裁判法院再訊時，被告改為承認刑事損壞罪，另一項控罪則准以守行為方式處理。裁判官林子康就刑事損壞判處被告罰款4,500港元，另需賠償酒吧4,500港元。另一項控罪則准許被告自簽2,000港元守行為24個月。林官亦寄語被告：「要知道自己嗰個身分」，犯事令警隊蒙羞「令人覺得似乎作為警員可以做乜都得。」

涉案45歲被告簡偉迪，控罪書上報稱警員。據悉，他已被停職。他被控於2023年1月27日，在福華街17至25號地下Eleven Lounge & Restaurant外醉酒，在公眾地方行為不檢。他另被控於同日同地，無合法辯解而損毀屬於上述食肆的一趟玻璃門，意圖損壞該財產或罔顧該財產是否被損壞。

案情指，事發當晚他與一名女子X光顧涉案酒吧。至晚上約11時，被告因醉酒被酒吧員工送出門，他在酒吧門外胡言亂語，其噪音打擾到附近的居民，及後有人報案。住在附近的一名居民因噪音下樓，看到X坐在地上，被告站在旁邊粗言穢語指駡她。他再走近並見到醉酒的被告踢酒吧玻璃門一次。及後有一名穿深色衫的人步出酒吧時，被告對他稱「你唔好咁多事，你唔好諗住着到咁我就驚你，我一打三呀！」對方及後折返酒吧內。酒吧員工於事後發現玻璃門脫離軌道，維修費用為4,500港元。酒吧附近的閉路電視拍攝到被告醉酒後曾踢門數次。被告最終被捕，並認出閉路電視拍到的男女是他及女子X。

案件編號：KCCC 1460/2023