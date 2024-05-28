「騎膊馬」爬水渠潛公屋爆竊　3內地漢涉至少10案被捕

去年11月開始，執法部門留意到有爆竊集團專門針對低層住宅單位、尤其是保安措施欠奉或粗疏的地點犯案。根據調查，該集團牽涉至少10宗爆竊案或意圖爆竊案，發生地點包括荃灣、葵涌和沙田，失物總值約57萬港元，一般為現金和珠寶首飾，最高一宗損失約16.6萬港元。人員進行深入調查，包括情報收集及翻查大量「天眼」影片，最終鎖定3名的男子，相信他們與連串案件有關。

調查顯示，目標人士俱來自內地廣西，年齡介乎26至33歲，他們每次犯案均會短暫停留香港，再在犯案後迅速離開本地。3人分工亦非常仔細，包括有人事先「踩線」，再趁黃昏入夜的時間，挑選一些烏燈黑火、保安程度較低的住宅單位落手。

而在前日(26日)，該3名男子經由落馬洲口岸進入本港，人員隨即展開行動，密切監察他們的動向。至昨日(27日)，其中一名疑犯懷疑單獨到葵涌區一個公屋單位「踩線」，他在過程中仔細勘察地形、拍照及窺探屋邨單位的保安漏洞，逗留數十分鐘後離開。同日傍晚，該名疑犯與2名同黨重返該屋邨，其中一人負責「把風」，另一名身材較高大的疑犯則與一名較矮小的同黨合作，以「騎膊馬」形式將後者送上大廈平台，協助他爬水渠潛入3樓一單進行爆竊。

數分鐘後，已經上樓的疑犯原路折返，並與同黨會合；埋伏多時的人員見時機成熟，立刻一擁而上，當場將3人一網打盡，並在負責爆竊的疑犯身上搜出一支鋼叉，相信是毀壞單位的窗花之用。另外，人員在案發單位發現多個鞋印，亦與該名疑犯所穿的球鞋一致。

根據事後調查，涉事單位戶主當時正在屋內休息，故此並無開燈，賊人可能是察覺單位有人，因而空手而回。被捕人士涉嫌「爆竊」及「企圖爆竊」，現正被扣留調查，人員正了解他們與之前多宗同類案件的關係，稍後可能對3人提出起訴。