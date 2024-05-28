特首政策組5新成員　包括港交所巴曙松「打工皇帝」竺稼

在2022年12月成立的特首政策組，運作逾年半後，政府今日（28日）宣布再度委任54名專家組成員，以及新委任5名成員。有關任期由5月30日起生效，為期1年。

5名新任成員中，經濟發展專家組有3名新任成員，包括港交所董事總經理及首席中國經濟學家巴曙松、有「打工皇帝」之稱的摩根士丹利前高層竺稼及海洋公園董事会成員胡陳德姿，而研究策略專家組新成員為香港科技大學公共政策學部主任及教授暨醫務衞生局精神健康諮詢委員會委員白立邦，而議員鄧飛則被委入社會發展專家組。

特首政策組組長黃元山期望專家組成員未來一年繼續同心合力，就香港的長遠發展提供專業意見和嶄新構思，特首政策組亦會繼續廣開言路、博採眾議，以助力政府「拼經濟謀發展 為民生添幸福」。

在2023年5月成立的特首政策組專家組，由來自商業和金融界別、專業人士、智庫及學術界等不同背景的人士組成，就各項議題向特首政策組提供專業意見和嶄新構思。為方便工作和進行更聚焦的討論，專家組成員分為經濟發展專家組、社會發展專家組及研究策略專家組3個組別。