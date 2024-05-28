南大嶼生態康樂走廊無時間表　議員轟當局永續諮詢歎慢板

政府研究構建「南大嶼生態康樂走廊」，提升南大嶼海岸一帶的生態康樂潛力，項目由今日（28日）起展開諮詢。立法會發展事務委員會今日討論有關計劃，有議員批評項目由6年前已開始有公眾諮詢和藍圖，但至今仍未有具體時間表；有議員亦關注南大嶼的配套工作，包括泊車位不足、禁區紙收費昂貴的問題等。

「南大嶼生態康樂走廊」公眾諮詢為期兩個月，今日在立法會討論。議員林筱魯對當局至今仍未有就計劃訂立具體時間表感到不滿，他指政府早於2004年已制訂發展計劃，後又於2007年修訂計劃，至2014年已成立諮詢委員會，2016年又曾進行公眾諮詢，2017年也成立了辦事處公布藍圖，2018年更公布成立基金，但直到現時仍要繼續諮詢，也沒甚麼具體時間表，形容是「由概念到概念」，質疑局方為何要再諮詢，擔心局方在無具體計劃下諮詢是否想推翻藍圖，或再拖多幾年確認南大嶼不發展、難保育。

議員葉劉淑儀則關注南大嶼的相關配套。她指出現時南大嶼有泊車位不足的問題，加上南大嶼郊野公園禁區紙收費也特別昂貴，局方要如何吸引人流進入。而議員陳學鋒亦希望當局要完善交通配套，包括碼頭盡快建設，發展更要走「精品優閒高檔次」，以預約限人流，並將旅遊區和居民區分開，但同時要在發展時讓居民多加參與。

發展局副局長林智文回應時表示，現階段是為了深化上一次的藍圖，由2017年起公布的藍圖建議一直在進行；至於今次優化長沙海灘和增加泊車位等的建議，林智文指希望爭取一兩年內展開工程，又指部分工程需時較長，例如興建碼頭等。