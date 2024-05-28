跨部門青衣搗兩非法油站　檢逾8千公升柴油

消防處聯同執法部門、香港海關、食物環境衞生署(食環署)及地政總署，今日(28日)上午約11時在葵青區一帶進行針對性打擊非法加油活動的聯合行動，並於青衣青尚路搗破兩個非法加油站，檢獲約8,500公升柴油，市值近20萬港元。

行動中，消防處人員發現一部持牌油缸車、兩部儲有柴油的輕型貨車及大批入油工具，並截查3名男子，懷疑與案件有關。他們涉嫌違反《危險品條例》、《危險品（管制）規例》及《消防（消除火警危險）規例》，將會被檢控。

另外，執法人員會將現場截獲的一輛懷疑涉及非法改裝的車輛拖往大欖涌車輛扣留中心作進一步檢驗。就有帳篷構築物不合法佔用青尚路公眾行人路及附近未批租政府土地的情況，地政總署已在該處張貼法定通知，飭令有關人士在本周五(31日)前停止不合法佔用。食環署在移除現場約兩公噸相關物品後，隨即清理街道。

為保障公眾安全，消防處已暫停相關危險品車輛的牌照。相關牌照持有人一經被定罪，其牌照將被撤銷，以禁止相關車輛繼續運載危險品。同時，本處已將涉案的柴油檢走，並會向法庭申請充公。