調查指97%港人有頭髮煩惱　73%斷髮脫髮仍繼續染髮

有組織今年2月進行了一項名為「港人頭髮護理習慣意見調查」的網上問卷調查，發現高達97%港人有頭髮或頭皮煩惱，最困擾女士的三大問題分別為為「乾枯開叉、易打結」（53%）、「容易斷裂」（52%）、「扁塌」（51%），而最困擾男士的三大問題則為「頭髮稀疏」（38%）、「髮線向上移/M字額出現」（37%）、「脫髮」（33%）。然而，有頭髮或頭皮問題的受訪者當中，近60%人遇上問題未會尋求方法解決，其中男士佔71%及女士佔55%未曾尋求過相關意見，反映男士比女士更消極面對，或會令頭髮問題日益惡化。

生活易共訪問了543名受訪者，發現近50%受訪者有染髮或電髮的習慣，女士平均每年染髮3.5次，男士平均每年染髮4.2次，比女士更頻密，更有受訪者表示平均一個月會染1至2次頭髮。而71%受訪者在染髮或電髮後出現了斷髮、脫髮、頭皮痕癢、刺痛、敏感或脫髮的情況，儘管如此，仍有73%受訪者在出現以上情況後，會繼續進行染髮或電髮。另外，調查亦發現57%男士使用髮泥、噴髮膠等造型產品後只用洗頭水洗頭。

頭髮健康專家顧問及桂圓美、髮再生創辦人黃創安指出，電髮及染髮過程中的高溫及化學物質會破壞頭髮的角蛋白結構及鱗片層，導致頭髮變得乾燥、脆弱，並容易斷裂，自行在家中染髮的風險更高，因有不當使用染髮劑，或不正確的前後護理，均有機會令頭髮及頭皮同時受損。他建議應多加留意頭髮清潔及頭皮保養、選擇合適的洗髮或護髮產品、定期進行頭皮按摩疏通經絡、保持均衡飲食、釋放壓力，均是延緩脫髮的有效方法。市面上亦有針對清洗頭髮造型產品的洗頭水，可養成如卸妝般的清潔習慣，以保護頭髮。