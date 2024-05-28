調查指早餐冇飲牛奶　近7成港人營養攝取不足

香港人講求效率，生活節奏急速，往往忽視了「早餐」這個重要行程。適逢6月1日為「世界牛奶日」，菲仕蘭香港今日(28日)公布一項調查，發現首3位最受港人歡迎的早餐選擇均未能滿足早餐營養需求，包括方包多士、三文治及港式鹹包。有營養師鼓勵家長根據衞生署建議，讓子女每日攝取兩份奶類，有助攝取均衡營養，建立健康基礎。

菲仕蘭香港委託浸大社會科學研究中心，於今年2至3月進行「早餐飲食習慣調查2024」，成功訪問474位港人。結果發現，進食早餐時沒有飲用牛奶習慣的近70%受訪者，所攝取的蛋白質或鈣質，並不足以滿足其建議早餐營養需求；相反於早餐有飲用牛奶的人中，只有14%不達早餐營養需求。

一份有營養的早餐需要提供碳水化合物、蛋白質及鈣質，並佔每日所需的20%，惟調查發現，首3位最受港人歡迎之早餐選擇，卻未能達至每日營養需求，譬如以麵包為例，它所含的蛋白質及鈣質較少，提供的營養以碳水化合物為主，但進食一般早餐分量的麵包，所能攝取的碳水化合物，亦不足成人每日所需攝取量的20%。

調查又發現，港人對飲用牛奶可以達至的功效認知不足，其中不足20%受訪者認知飲用牛奶可達至促進新陳代謝，有助美容護膚功效，以及幫助小朋友腦部發展。註冊營養師詹兆洲說，如市民沒有時間準備一份營養豐富早餐，建議可在早餐加一杯牛奶，配合早餐中的食物，便能應付人體在早餐攝取足夠營養的需要。