《東呼》盤點三大水浸黑點　街坊自救防雨水倒灌

香港號稱國際大都會，但不少地區一落大雨就水浸，排水設施如同第三世界。《東呼即應》記者冒雨盤點三大水浸黑點，包括西貢蠔涌村、油塘鯉魚門三家村以及將軍澳日出康城附近露天停車場。有居民批評渠務署的防洪設施不足，要親自通渠排水，海鮮檔負責人用沙包、落水閘及防洪板「三招」抗洪。有區議員建議在中上游興建蓄水池；有管綫專家認為，非法在雨水渠排放污水及亂扔垃圾，均會堵塞渠口，呼籲當局做好教育工作。

本月21日天文台發出今年第2個紅色暴雨警告信號，《東呼》記者到西貢蠔涌村視察，發現村內渠口出現倒灌。居民溫先生表示，水浸情況很難防止，沒有甚麼解救方法，只能親自通渠排水，又稱曾因雨勢太大，導致出村道路水漲，無法出村。居民邵小姐表示，村內坑渠位置排污做得不好，容易堵塞，蠔涌北路、鹿尾村路交界，上次水浸更浸到車輪，希望政府協助疏導渠道。邵指出，村內有河，且不知深度是多少，即使政府加建防浪牆等設施，亦是於事無補。

同為水浸黑點的鯉魚門三家村，渠務署會派沙包和水閘防洪，但就要居民親力親為「落水閘」、用沙包堵截渠口。居民黃小姐稱，渠務署所做的防洪設施治標不治本，而政府一直遲遲未建石壆，亦未有任何通知。海鮮檔負責人黃先生表示，極端天氣發生時，要「落水閘」及防洪板自救，最重要是保護魚缸裏，價值數十萬元的海鮮。在村內生活40年的黃先生則指，有時水浸情況很嚴重，至少1米高，惟有自己辛苦些，做好通渠、衞生等防水浸任務。

在本月4日本港今年發出首個紅色暴雨警告信號，將軍澳日出康城附近的露天停車場水浸嚴重，逾百輛私家車被泡在水中央。車主楊先生稱，見到車邊有泥漬，但泥漬沒有到腳踏；若下次再水浸，會駕車到其他停車場暫泊。提及網購平台上的防雨車罩是否有用，車主葉先生指，雨罩無法阻止車輛進水，若水浸太嚴重，不是很有幫助。西貢區議員方國珊建議，政府可倣效安達臣發展區，在中游或上游建設大型蓄水池或人工湖，在部分上游、中游，以至下游的合適位置增建集水溝，並在部分低窪位置增加排水系統。

全球暖化導致特大暴雨越發頻密，如何才能減少水浸風險？香港管綫專業學會前會長黃敬認為，政府可以加強雨水排放系統的日常管理和保養，但當中牽涉非法在雨水渠排放污水及亂拋垃圾等問題，導致雨水渠堵塞，建議政府做好教育工作。他又指，在渠務署或專業工程師的角度，減少水浸風險屬於預防規劃，過程中需要相關地區人士給予意見、甚至同意才能開展，但「針不刺到肉不知痛」，若水浸不是發生在自己居所附近，地區人士會覺得不會出事。黃認為，若地區人士提出的意見只是小事，毋須花大量時間研究，相關官員可以及時作出決定。