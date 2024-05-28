性罪行紀錄查核機制擬擴大範圍　料今年第4季涵蓋準自僱人士

保安局今日(28日)向立法會提交文件，交代擴大性罪行定罪紀錄查核機制的範圍，建議與今年第4季先將範圍擴大至「準」自僱人士，其後再擴展至志願工作者及所有現有僱員。執法部門正提升查核機制的電子系統設備，並建立網上申請平台，料今年第4季起，系統每年能處理的新申請增至至少21萬宗。文件又指，查核機制屬自願性質，且一直運作暢順，暫無意將至改為強制性。

文件建議擴大查核機制的涵蓋範圍，第一階段先將範圍擴大至「準」自僱人士，由於僱主不熟悉或初次接觸擬新聘用的自僱人士，因此「準」自僱人士的風險，比已聘用的自僱人士的風險較高，故率先於第一階段、即今年第4季實施。自僱人士包私人導師、音樂老師、運動教練、提供上門服務的人士等。

待第一階段實行後，當局會參考相關經驗，考慮於明年底前，將查核機制範圍擴大至所有志願工作者，包括義教老師和院舍探訪義工等。鑑於志願工作者的工作安排一般較為彈性，難以界定是否屬於「準」或是「現有」志願工作者，故當局不會將志願工作者分類。待上述兩階段均運作暢順後，當局會將查核機制範圍擴至最大，以涵蓋所有現有僱員及自僱人士。

當局預期，擴大查核範圍後合資格申請人數將大幅增加，執法部門正積極改善查核機制的電子系統設備，並將於今年第4季起推行網上申請平台。同時，查核申請的有效期，亦會由現時18個月延長至36個月。當局預期，今年第4季起，系統每年能處理的新申請，由每年約6萬宗增至最少21萬宗。當局又指，現時屬自願性質的查核機制一直運作暢順，亦已被社會認同，有其靈活性的好處，局方將持續檢視機制的使用情況，考慮將來是否有立法需要，強調立法實施強制的機制涉及罰則，必須經過審慎考慮。

政府於2011年12月起推行查核機制，讓招募從事與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的僱主，得以查核準僱員有否任何性罪行刑事定罪紀錄。目前，查核機制涵蓋向機構或企業，包括學校、殘疾人士院舍、老人院舍、私營補習中心及私營興趣活動機構，例如泳會、球會、音樂中心等，應徵與兒童或精神上無行為能力人士有關工作的準僱員、合約續期僱員，以及由外判服務機構派往其他機構或企業的僱員。