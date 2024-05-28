美國空運果乾及電話到港　揭鐵罐藏400萬元大麻花　3男落網

上周一(20日)，海關根據風險評估，在香港國際機場檢查一票由美國抵港、報稱載有水果乾的空運貨物，揭發在總數40罐的果乾之中，混雜約9公斤經真空包裝的懷疑大麻花。關員其後根據寄貨人及收貨人資料進行篩查，並於上周四(23日)及上周六(25日)鎖定另一票俱來自美國，但分散從機場及經深圳灣口岸到港、報稱為電話的空運貨物，經查驗後，發現該批共48罐貨物，同樣內藏約11公斤懷疑大麻花。

海關毒品調查科跟進案件，隨即部署監控遞送行動，上周六先在流浮山一個物流場，拘捕一名27歲懷疑涉案男子；至昨日(27日)再在流浮山拘捕另外2名分別56歲和49歲的涉案男子，另於2人所駕駛的私家車內，起出約100克懷疑大麻花及毒品包裝工具。全案檢獲的毒品總市值約400萬港元。

首名被捕男子已獲准保釋候查，其餘2人則共同被控以一項「企圖販運危險藥物」罪，當中1人再被加控2項「企圖販運危險藥物」罪，2人將於明日(29日)於屯門法院提堂。

海關表示，販毒集團利用物流場長時間儲存包裹，企圖逃避偵查，呼籲物流業界應該小心新客戶，建議業界可要求客戶提供更多資料，例如公司登記文件、貨物資料、發票、裝箱單等，避免被有心之徒利用販毒。