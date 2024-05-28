渠務工程作價96億　發展局指工地限制增加成本

雨季即將來臨，發展局就7項渠務改善工程向立法會財委會申請96億元撥款，地點包括黃大仙等曾發生嚴重水浸事故地區。有關工程預計今年第3季起展開，於2028年第1季至2030年第3季陸續完成。

有議員關注有關馬路旁去水位清理問題，局方指因為先前水浸經驗，有關部門已增加清理去水位雜物。雨季期間，水浸風險較高的地區，由以往每3個月1次，增加至每月1次，而其他道路亦會增加至每3個月清理1次。

有議員形容世紀暴雨時，將軍澳區多處「變咗瀑布」，亦有山泥傾瀉等問題，惟是次防洪工程未有加入有關區域。局方指該區正就有關方面檢討，會於今年內完成，其後會檢視是否有需要進行渠務工程；又解釋當時因山泥傾瀉等問題引致渠道阻塞，而有關部門已完成跟進工作。另外，局方稱面對不同水浸情況會有應變措施，會盡量於1至2個小時內，完成清理工作。

去年暴雨，柴灣區為水浸重災區之一，港島東暫時只推出第一期雨水排放系統改善工程，議員就問及為何不將重點區域工程提前。局方解釋，港島東下期工程為雨水排放隧道，將上游收集雨水直接排出海洋；但由於設計複雜，今期會先完成部分雨水渠。

另外，議員亦問及各區蓄洪池造價存在較大差異的原因。其中石硤尾公園蓄洪池，預算造價每立方米1.6萬港元，而容量最小的沙田公園蓄洪池，造價卻高達每立方米4.5萬港元。渠務署回應指，蓄洪池造價或受深度及工地限制，蓄洪池和泵房的基本設施等因素亦會影響，令小型蓄洪池的造價或會較高。