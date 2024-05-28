本港盛事不斷　議員指服務及宣傳仍有改進空間

香港銳意發展為「盛事之都」，然而在服務和宣傳上仍有改進的空間。立法會一個事務委員會今日(28日)討論文化、體育及旅遊的融合發展。有議員指餐飲業的服務欠佳，有可能成為「趕客之都」；亦有議員認為有關活動的宣傳不足，以及幾乎日日都有盛事之下，政府財政如何負擔。當局指服務欠佳只是個別情況，有聯繫網絡KOL親身來港以協助宣傳，不少盛事其實是毋須政府資助。

議員陳仲尼指巿民時有反映，一些食肆在9點半就催促客人埋單、十點熄燈，有關做法當然會帶來不佳的體驗，有可能讓香港成為「趕客之都」，他詢問局方有何辦法可提升餐飲服務水平，讓旅客有一個良好體驗。在文化旅遊融合發展方面，局方會否主動物色或聯繫一些海外的國家級博物館、或文物收藏家借出藏品在西九展覽，吸引更多人參觀以帶動旅遊。

議員何敬康認為盛事的宣傳要加把勁，指上個周末舉行的著名動畫無人機表演，事前宣傳並不廣泛，當議辦同事看見酒樓推出無人機宴的餐單，才知有表演。他認為找四大天王來宣傳香港是不足夠的，最理想是安排老中青的代表人物，建議邀請外國的旅遊達人製作有關香港旅遊懶人包的短片，藉此發放有用資訊，吸引更多訪港旅客。

議員陳穎欣指盛事已加碼至逾200個，一年當中幾乎隔日就有盛事，但她擔心政府的財力能否負擔，畢竟庫房緊絀，公帑要用得其所，她又關注到，政府批出文化藝術盛事的資助是憑什麼準則。

文體旅局局長楊潤雄回覆，在旅遊推廣上，服務質素相當重要。整體而言，香港的服務質素算是不錯，當然亦有服務較差的個別例子，會同相關業界商討改善措施，希望訪港旅客有賓至如歸的感受，所以當局會積極推動好客精神，盼各行各業都做好啲。至於向外界物色展品，當局一直都有做，西九文化區每年都有某博物館或收藏家合作的特展，然而準備工夫好長，以及要面對財政上的限制。他說當局有聯繫網絡KOL親身來港推廣旅遊，不過對方有時會採用自己的一套的介紹方法，政局會予以尊重，上周末的無人機表演其實是私人舉辦的活動，目的是為7月份的活動而作的一項宣傳，而有關宣傳則是由對方主導。他強調好大部份活動都毋須政府資助，上周的無人機活動就是一例。

他續指，文化藝術的盛事基金不會要求每一項活動都要賺錢，視乎對整體的文化藝術有多大推動作用，如提高巿民參與文化活動的興趣；體育盛事亦不光看是吸引多少旅客，而是提高香港作為運動盛事之都有多大作用，是否有助香港在國際上的宣傳等。