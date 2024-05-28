前環境局高官稱垃圾徵費非一面倒反對　籲勿放棄倡明年重推

垃圾徵費3度押後，更不設實施日期，有份推動徵費的前環境局高官認為，市民並非一面倒反對徵費，部分市民及機構更已預備好，只要當局多作宣傳教育，明年可嘗試重推。

前環境局副局長、科大環境學院首席發展策略師陸恭蕙表示，對當局決定暫緩垃圾徵費怠失望。她指出在「先行先試」中，部分市民雖未了解執行細節，但同時見到有很多市民已做好準備，認為香港應該「收貨」、鼓舞，並以此為起點繼續推展。

陸恭蕙續指，從其他國家及地區的經驗看到，推行垃圾徵費是需要時間予市民適應，「你真的做多兩三次，就會知道如何處理」，又認為垃圾徵費是香港的「必行之路」，才能跟得上其他先進城市。她相信香港是「有能」的地方，特區政府並非「無能」，現時已踏出了一大步，只要再多花一點時間，一定能做到，希望當局不要放棄，明年能繼續推行計劃。

她認為，當局未來半年向公屋和簽訂約章的居民派發指定袋，能有助社會累積經驗，又相信環境及生態局局長謝展寰盡心盡力推動政策，但面對落實執行影響全社會政策，始終仍需多方配合。