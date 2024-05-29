東方日報A1：發展北都停留平面圖　光陰虛耗

北部都會區是本港未來經濟引擎，但發展緩慢屢遭外界批評。立法會內務委員會北部都會區發展事宜小組委員會昨召開會議，創新科技及工業局向立法會交代北部都會區最新發展情況。有議員在會上批評北都的發展規劃，至今仍然是「研究再研究」，形容是停留在平面圖的階段，擔心會流失有意落戶的企業，又有指政府的研究項目往往十分漫長，沒有效率。當局回應指研究不是紙上談兵，有關招商引資的工作沒有停，由於相關布局需要時間，政府會邀請企業先落戶科學園進行研發，以免流失優質企業。

創新科技及工業局副局長張曼莉指，新田科技城可提供約300公頃的創科用地，當中包括87公頃的港深創新及科技園，流浮山可提供約15公頃土地發展數碼科技樞紐，以及沙嶺提供至少兩公頃土地作創科和相關用途。她指作為旗艦項目的港深創科園，是河套深港創新科技合作區的香港園區，將會成為同內地創科合作的重要平台，園區由西至東分兩期發展，第一期規劃已經完成，總樓面面積可達100萬平方米。

議員林筱魯指北都的產業發展規劃仍在研究，要今年年底才有報告。儘管已有大體的布局，但「研究再研究」，另一方面造地雖加速進行，可是產業發展仍未知何時有地。他質疑北都在城市建設上，有否突破性或帶動性的投入，以展示對於創科發展，而不同的部門究竟是如何協調，誰來訂立設計標準，他形容指北都至今仍是平面圖，停留在概念和研究階段，而投資者需要掌握具體措施才願意投資。

議員梁子穎亦指政府的研究項目往往十分漫長，例如有關河套區的研究要今年稍後才可完成，反觀內地進行研究，通常6個月內就可拿出解決方案，關注現時政府在河套的研究、定位方向為何，及北部都會區如何能重振本港的物流樞紐地位。

張曼莉解釋目前雖在研究階段，但研究非紙上談兵，有關招商引資的工作沒有停，不少企業表示需要一些大規模土地，政府正同步考慮新田的情況，當中亦要配合企業建廠需要。

張曼莉又指，布局需要時間，會邀請企業先落戶科學園進行研發，以免流失優質企業。至於跨部門的協調統籌，特首已督導北都發展，且有定期的跨部門會議。張續表示河套是推動香港成為國際創科中心的重要引擎，政府已加快總體研究步伐，爭分奪秒地作出第一期發展的優化研究，包括提升容積率、不同的產業片區，納入新產業用地的方式去引入市場力量，提速提效。

北部都會區統籌辦事處主任丘卓恒稱，北都規劃基建需要時間，而部分地塊接近可以供應階段，招商引資工作繼續進行中；部分城規程序希望今年展開，及後地塊可以供應市場，就不同範疇局與局之間都有緊密合作。

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