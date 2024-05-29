保育和教育先鋒　海洋公園逆轉瀕危行動

海洋公園47年來陪伴着我們成長，擁有環山面海的自然景色、豐富多樣的動物景點、刺激的機動遊戲及各種節日體驗，令遊客樂而忘返。除了為大眾帶來娛樂，海洋公園亦肩負教育和保育使命，透過各種活動向公眾傳遞保育大自然的訊息，鼓勵大眾共同建構可持續的未來。由《東方日報》及《on.cc東網》舉辦的「超卓品牌大獎2023」，特別向海洋公園頒發「超卓環境保育大獎」，表揚其多年來一直致力推動保育，為訪客帶來教育與娛樂並重的體驗。

過去一年海洋公園推出了幾個重點新展館，包括「樹懶與好友」、「本地河溪生態館」，以及剛於3月正式開放的「鱷園」，全面配合公園「逆瀕行動」Mission R的全新保育倡議。

海洋公園行政總裁黃嗣輝（Ivan）表示：「於『樹懶與好友』展館，我們運用藝術館的概念，再結合AI科技，用畫作向訪客介紹『瀕危物種紅色名錄』上面的珍貴物種，希望加深大家印象，一齊透過綠色生活『逆轉瀕危』。於『本地河溪生態館』大家可以見到本地淡水物種，例如金錢龜、眼斑水龜，以及河岸動植物，了解牠們的生態價值及香港河溪生態受到的威脅。至於位於公園正門的『鱷園』，大家來探訪去年於八鄉拯救的鱷魚『百香果』的同時，亦可知道外來物種對本地生態平衡的影響。」

海洋公園積極參與各種野生動物的救援行動，包括一直協助漁農自然護理署拯救及照顧於香港被發現或充公的珍稀物種及海洋生物，除了鱷魚「百香果」，還有海龜、珊瑚及一些珍貴的魚類。而海洋公園及香港海洋公園保育基金組成的「海洋生物擱淺行動組」於過去18年，幫手處理過超過600宗鯨豚擱淺個案，包括現場支援、進行解剖、分析及有關科研，當中包括上年不幸於香港水域死亡的布氏鯨。

此外，海洋公園更積極推動珍貴物種保育及繁殖工作，並將保育帶進每個人的日常生活之中。公園有超過70種珍稀物種，致力為動物大使提供世界級的專業護理，當中最家喻戶曉的動物大使包括在人類照顧下全球最長壽的雄性大熊貓安安，以及曾經是全球最長壽由人類照顧的大熊貓佳佳。大熊貓安安、佳佳、盈盈和樂樂除了為訪客帶來美好回憶，亦幫助公園教育大眾如何保護這些珍貴又脆弱的物種。

Ivan表示：「公園進行很多珍稀物種繁殖及研究工作，目前正進行超過30項物種科研。除了先後成功培育出三隻瀕危的川金絲猴，去年更破天荒繁殖了全球首條由人工授精而出生的牛鼻鯆。這些成果印證了海洋公園獸醫和動物護理團隊的專業技術和逆轉瀕危的決心。」

Ivan指出，保育和教育不單止是海洋公園的使命，更是未來發展的基石。「海洋公園是小朋友成長過程不可或缺的一部分，我們積極推動保育教育，務求燃點起下一代對保育的熱誠，薪火相傳，將保育願景發揚光大。」

去年海洋公園成立「海洋公園保育聯盟」，連繫全港學校、兒童及青少年，加強培養學生對自然生態的興趣，鼓勵他們在日常生活中以實際行動保護環境，帶動社區作出改變。另於今年初正式啟動海洋公園「海馬同學會」，招募全港中小學及幼稚園加入保育行列，讓學生走出教室進行體驗式學習，從小培養對保育的熱誠。

Ivan表示：「很高興到目前為止已經有超過3,300個學生和老師成為『海馬同學會』的保育大使，齊齊推動社區的保育工作。」

除了學界活動，海洋公園亦做了不少社區工作去推動環保。例如邀請支援不足的社群免費遊覽公園，享受寓教於樂的保育之旅。

「最近我們更推出了『食本地鮮』計劃，推廣『食近啲』的好處。因為選用本地或附近地區出產的食材，不但新鮮好味，更可減低碳排放，支持本地漁農業發展。我們正在召集選用本地食材的香港食肆加入計劃，之後大家出街吃飯時，可以留意舖頭貼上的『食本地鮮』標誌。另外，公園亦全力支持『動物守護計劃』，幫手宣揚愛護動物的重要訊息。」

海洋公園不僅是亞洲首屈一指的保育中心，在動物護理、醫療及福祉等範疇亦具備國際級實力，而今年更是公園第5次、連續22年得到全球知名兼備受國際推崇的「動物園及水族館協會」頒發認證，代表公園在動物護理、獸醫項目、保育、教育及安全等範疇都達到國際業界的最高標準。公園會繼續與時並進，領導業界，並繼續與不同界別的單位合作，推出更多推廣環保的活動，將保育訊息透過更多途徑帶給不同層面的受眾。