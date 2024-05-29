3年7宗部門資料外洩事故　當局不評論違政策公僕紀律個案

政府部門及公營和法定機構先後爆出個人資料外洩事故，被炮轟網絡安全不足。政府資訊科技總監辦公室在過去3年共接獲7宗可能涉及政府部門管有資料外洩的資訊保安事故報告。被問及違反資訊科技保安政策旳公務員可有受到紀律處分，公務員事務局不評論個別人員的紀律個案。

創新科技及工業局局長孫東書面回應議員陳克勤的質詢，指負責上述政府資訊保安事故相關係統的局或部門會就個別事件成立專責小組全面調查事故原因。如發現其人員 或合約承辦商者涉嫌違規或違法行為，當局或部門首長會按既定的程序處理。

被問及違反資訊科技保安政策的公務員可受到有關紀律處分，有否公務員因資料外洩事件而受到紀律處分，政府指公務員事務局不評論個別人員的紀律個案。

資科辦會在今年下半年 牽頭舉辦網絡安全攻防演 練，並透過加入具備實力和 經驗的內地攻防演練機構，測試和加強政府部門和公營機構的資訊系統 安全。為了提升對關鍵基礎設施網絡安全的保護，政府正計劃以立法方式清晰訂定關鍵基礎設施營運者的網絡安全責任，包括建立良好的防範管理體系，以確保其資訊系統和網絡安全運作，政府目標在今年內向立法會提交立法草案 。