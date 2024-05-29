壹傳媒違國安案續播片　黎智英晤美時任高官　籲發聲支持香港

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今日（29日）在西九龍法院（暫代高院）續審。庭上繼續播放黎智英訪談片段，黎智英表示2019年7月，曾先後跟美國前副總統彭斯及國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持香港。

審訊踏入第86日，控方繼續播放黎智英的受訪片段。有別於過去一周，控方今日起播的影片，是2020年7月1日、國安法生效之前所發布。第一段是2019年7月10日，黎智英在保衛民主基金會（FDD）活動中發言，美國前陸軍副參謀長基恩（Jack Keane）、美國前副國防部長沃夫維茲（Paul Wolfowitz）也有出席。黎智英指，香港一日無普選，即使港府暫緩修訂《逃犯條例》，即使時任特首林鄭月娥或其他官員下台，也不能算是勝利。黎認為，修例事件的最終結局，可能跟天安門事件相似。

黎智英承認曾剛跟美國前副總統彭斯、美國時任國務卿蓬佩奧見面，並呼籲兩人發聲支持鼓勵香港，尤其香港年輕人。黎坦言，香港人需要知道美國在支持他們。被問到怎樣看中國政府批評美國干預中國內政，指責黎智英搞亂香港。黎智英表明毫不在意，更謂被中國批評，是他的榮幸。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4人同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022