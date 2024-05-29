九展停運失場地打擊業界　當局檢視北大嶼防疫中心用途擬擴建

發展商於2021年購入九龍灣國際展貿中心，並在近日向城市規劃委員會申請進行重建，而九展亦將於今年7‍月起停止營運。有議員今（29日）就此提出口頭質詢，關注展覽場地的減少影響業界，甚至本港經濟。

提出口頭質詢的議員鄧家彪指當局推動九龍東CBD2，但卻欠缺有規模的展覽場地，又指九龍東是中外交流中心，雖當局要求保留會議展覽11,300平方米的場地，但當中3,600座位是否會獲得保留。當局指是業權人自行的決定，場地可以用作零售、餐飲甚至演唱會座位等，至於重建後如何使用樓宇樓面，仍然是交市場決定。

議員馬逢國則指市場一次過失去5個表演用途的場地，對體演界有很大衝擊，對此當局有無措施應對。當局指樓面面積用在某個範疇，當局主要用引導方式，當然會小心審視，不想走回頭路，把所有東西限制得很緊，一有任何改變就要向城規修訂地契，返回「老路」。

旅遊界議員姚柏良則指場地不足將影響本港競爭，而當局強調灣仔北及亞博擴建，會增加4成22萬平方米場地，但事實上需要很長的時間，甚至沒有時間表。當局則指正檢視北大嶼山感染控制中心後續用途，拿到場地後會立刻進行擴建，相信不會像灣仔會展擴建，需要那麼長時間，會盡快公布細節。

議員吳永嘉則認為此時正是合適時機檢視業界對展覽業的需求，為會展旅遊前景提出新發展方向。議員陳勇則詢問有無其他方案增加使用面積，令經濟不會受影響。

當局指現時展覽業已回到疫情前的8成，今年內希望提升至疫情前甚或超越疫情前，而展覽業3、4、9及10月是旺季，當局希望做到淡季都能夠吸引人流。重建後有關的會展樓面有提升，新文娛措施都希望彈性、容易變身，希望其他場地能夠彌補重建期間的空間損失。