研運垃圾至大灣區處理　環境局稱將加快建焚化爐

3度押後的垃圾徵費落實無期，但本港目標在2035年停止使用堆填區處理垃圾。環境及生態局計劃與大灣區城市合作，將部分垃圾運回內地焚化，相信成本上有好處。不過，當局仍需解決廢物出入境法規、標準等事宜，正與內地當局開展討論，亦會正物色北部都會區興建第3座垃圾焚化爐。

環境及生態局局長謝展寰今日(29日)在電台節目表示，堆填區造成很多滋擾，加上本港土地珍貴，因此長遠不能以堆填形式處理垃圾，港府會加快興建「轉廢為能」的垃圾焚化設施，其中位於石鼓洲人工島的首座垃圾焚化爐「I·PARK1」正在興建，預計年底落成。第2座則選在屯門曾咀興建，屆時能關閉打鼓嶺堆填區，下月會申請撥款。謝又指正在北部都會區物色地方興建第3座垃圾焚化爐，料屆時香港可關閉所有堆填區。

不過，港人每日產生約1.6萬公噸廢物，但I·PARK1每日只能焚燒3,000公噸廢物；料在2030年落成的I·PARK2亦只有6,000公噸處理量，兩者合共僅9,000公噸。若港人日產廢物量有增無減，料不足以處理全港垃圾。謝展寰則指會考慮與大灣區城市合作，探討在本身處理大灣區廢物的設施，處理部分香港廢物，有望降低處理垃圾的成本之餘，提高效益。但他提到，要將垃圾運回內地處理，牽涉出入境法規、要求和標準制定等，已與內地開始探討，如有具體消息會盡快公布。