截至3月底照顧者支援專線接逾1.6萬宗來電　尋求情緒支援近40%

政府推出的24小時照顧者支援專線182 183（支援專線）於去年九月投入服務。支援專線共設30條。議員陳健波今日(29日)在立法會大會中提質詢，要求政府交代去年9月至今支援專線所處理的個案數目及其求助性質的分析結果、檢討支援專線的人手調配、支援專線在接獲求助個案後的跟進程序，以及有否檢視該等個案是否均能在一日內轉介。

勞工及福利局局長孫玉菡回覆指，截至今年3月31日，專線共接獲16,490宗來電。以來電性質劃分，尋求情緒支援和查詢社區支援服務分別佔約38%和23%，照顧問題和財務問題分別各佔約14%和7%，餘下的涉及健康和房屋問題，以及申請暫託服務等。

孫玉菡指，專線社工在接聽來電時，會先了解來電者的即時狀況和需要，評估個案的福利需要及危機因素，因應情況向來電者提供相關資訊和建議合適的支援服務，並在有需要時取得其同意後進行轉介。如有需要緊急支援及外展探訪，專線社工一般會在接獲來電的一小時內到達並提供服務；如需跟進服務，則會在一日內轉介，亦會在轉介後作出跟進，以確保個案獲得所需服務。自專線於2023年9月設立至今，營辦機構持續符合上述要求。

孫玉菡又指，勞福局和社署透過不同途徑宣傳及推廣專線，包括透過「齊撐照顧者行動」宣傳活動；於勞福局的社交媒體專頁和公共交通工具宣傳；接受報章、電台、電視台及網絡平台專訪；於社會福利服務單位、公共屋邨及醫院診所等張貼海報；派發單張及紀念品等。社署亦透過地區平台向各區安老及康復服務單位的服務使用者及其家人和照顧者介紹專線服務。社署已在為全港18區區議會舉行的社會福利服務簡介會上，向區議員介紹並鼓勵區議員及地區服務及關愛隊伍協助推廣專線。政府會繼續進行宣傳推廣的工作，讓有需要的長者、殘疾人士及其照顧者獲得所需的資訊及支援。