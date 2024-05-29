卡塔爾航空膺最佳航空公司 聯合航空僅排24
2024年05月29日 12:25
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卡塔爾航空成為最佳航空公司。
全球航空評鑑網站「AirlineRatings.com」周二（28日）公布最新的2024年全球25間最佳航空公司排名，卡塔爾航空排榜首，大韓航空排第2，香港國泰航空則由此前的第9位升至第3位。近年屢次發生飛行安全事故的美國聯合航空，只獲評為第24位，在排行榜尾二位置。
網站根據安全及產品評級、機隊年齡、盈利能力、嚴重事故、來自多個來源的乘客評論、創新和遠期機隊訂單等12項標準，評選出卡塔爾航空為最佳航空公司第1位。
網站總編指出，頭10名的航空公司得分其實非常接近，而卡塔爾航空在許多關鍵領域都名列第一，在乘客評價中卡塔爾航空的得分領先於所有航空公司。此外，卡塔爾航空亦連續第5年獲得最佳商務艙獎及最佳餐飲獎。
全球25間最佳航空公司排名：
1.卡塔爾航空
2.大韓航空
3.國泰航空
4.新西蘭航空
5.阿聯酋航空
6.法荷航
7.全日空
8.伊蒂哈德航空
9.澳洲航空
10.維珍航空
11.越南航空
12.新加坡航空
13.長榮航空
14.TAP葡萄牙航空
15.日本航空
16.芬蘭航空
17.夏威夷航空
18.阿拉斯加航空
19.漢莎航空
20.土耳其航空
21.英國航空與西班牙航空（IGA集團）
22.加拿大航空
23.達美航空
24.聯合航空
25.美國航空