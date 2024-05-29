入境處將軍澳總部6.11啟用　婚禮禮堂星光變色牆添浪漫氣氛

入境事務處位於將軍澳的新總部，將於下月11日起啟用提供服務。新總部鄰近港鐵將軍澳站及調景嶺站，市民可由港鐵站步行約5至8分鐘前往。入境處今日（29日）表示，位於灣仔的入境事務大樓將繼續於原址提供申領身份證服務，料服務維持至2026年，其後處方會再與政府研究在港島區覓地方設立入境處的港島辦事處。

總部主要由兩幢樓高18層的大樓組成，分別為「執法大樓」和「行政大樓」，佔地1.72萬平方米，提供5.74萬平方米淨作業樓面面積。總部整體設計與周邊環境互相配合，並加入不同的環保措施和綠化空間；辦公室亦採用現代辦公室概念，能夠更妥善運用空間，加強靈活性、協作度和開放度。

新總部共設有44部「申請個人證件服務站」，以及10部「領取個人證件服務站」，分布於大樓地下至3樓。入境處說，待人事登記法例修訂後，合資格人土將可以在換領身份證時，利用服務站以全自助形式同時遞交身份證及香港特區護照申請，有關細節將適時公布。

此外，新總部2樓分別增設出生及婚姻登記處，並在大樓地下設有婚禮禮堂，供新人行禮。禮堂佔地約100米，可容納80人，且設計新穎，包括有具星光效果的特色背景牆、可調節各種色彩的燈光系統等。禮堂外更設有心型花圃，為新人及出席婚禮人士提供一個「打卡」留影佳點。入境處說，目前暫接獲46宗婚姻登記申請。

至於過渡安排，位於人境事務大樓8樓的人事登記處—港島辦事處，將繼續在原址提供服務，方便市民申請及辦理身份證相關申請。至於申領旅行證件服務，則可繼續到中環海港政府大樓的港島區簽發旅行證件辦事處使用相關服務。

此外，配合總部的搬遷，灣仔「入境事務大樓」2樓收件處將於下月8日正午12時起停止收件，而設於1樓的投遞箱亦會於下月11日下午5時起取消。市民可於11日起使用將軍澳「入境事務處總部」行政大樓地下大堂的收件處及投遞箱投遞文件。