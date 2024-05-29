購物為主旅客減少打擊零售業　港府續向內地爭取助旅業措施

近日個人遊計劃至涵蓋59個城市，有議員今日（29日）提出質詢，詢問政策有否推動更多內地居民來港消費，以及會否繼續爭取一簽多行等政策、增加內地訪港旅客的購物免稅額等。當局指政府會繼續爭取對旅遊業有幫助的措施，但目前不會公開和中央政府的討論。

議員嚴剛在立法會口頭質詢政府有否評估，現時本港較受內地旅客歡迎的零售商品，例如藥物、化妝品及珠寶的供求情況為何；以及會否考慮在北部都會區口岸規劃設立受內地旅客歡迎的主題商城作「專點專賣」，以吸引更多內地旅客來港購物消費，並方便他們以最短時間在香港購得需要的商品，從而提振香港的零售業。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，根據政府統計處僱傭及職位空缺按季統計調查結果，本港珠寶首飾及鐘錶、名貴禮品的零售業在2023年12月有3,600間，較2022年12月輕微上升約3%，同期藥物、化妝品零售及機構單位維持平穩，約有超過4,000間。需求方面，2023年零售業總銷貨價值為4.066億港元，當中訪港旅客在購買貨品方面的總消費額約為713億港元，約佔總銷貨價值18%，而旅發局最新來港旅客問卷調查結果顯示，近年吸引內地旅客訪港因素有所改變，以購物為主的旅客減少，但部分旅客仍然可以在港購買奢侈品有價格優勢。

針對免稅額，他指根據內地相關海關法，內地旅客個人自用進境物品免稅額每次5.000元人民幣，政府會繼續和內地相關部位保持緊密溝通，爭取有利於香港旅遊發展政策的措施。他續指政府規劃北部都會區時，會在羅湖、文錦渡、香園圍所在的口岸商貿及產業區，籍3個陸路口岸區，有條件發展悠閒消費等產業，相關想法會在今年下半年公布的新界北新市鎮土地用途建議交代詳情。

而洪水橋、下村新發展區未來有港深西部鐵路，他指政府會在市中心鐵路站附近，由2026年起陸續提供商業土地，合共約100萬平方米的商業樓面，當中可以容納零售和悠閒的消費用地。

議員黃英豪及田北辰詢問會否再次推行一簽多行，楊指政府會繼續爭取對旅遊業有幫助的措施，適當時候會提出建議，而旅遊要要考慮過夜旅客、整體體驗等，認為香港要提供好的旅遊體驗，又指目前不會公開和中央政府的討論。

議員譚岳衡詢問過往內地遊客佔香港總零售額是否下降，楊回應指2018至2019年，旅客佔整體零售額約30%，目前確實數字上有下降，但受多個因素影響，他指過去也有很多水貨客，疫情後恢復跨境旅遊，水貨客問題沒有以前嚴重。

圖說

政府指會繼續爭取對旅遊業有幫助的措施。