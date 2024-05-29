場地不足　議員轟政府旅遊食老本　研究欣澳建娛樂設施似煲湯

政府推盛事挽救經濟，但場地和配套設施卻不足。有議員今日（29日）在立法會口質詢政府會否興建亞洲最大型的户外表演場地，並在欣澳填海提供康樂和娛樂設施，如一級方程式賽道及配套設施，斥當局「旅遊多年食老本」、各產業輸給新加坡和深圳，但當局指不是興建了賽車場就一定可以爭取F1來港舉辦，而大型投資要有很多計劃。

議員田北辰指政府香港大生意、搶國際巨星輸給新加坡，而民生小生意輸給深圳，稱「又頭痛又腳痛」，而香港旅遊多年食老本，主題公園周圍有、名牌周圍買到，希望政府可以在欣澳興建賽車場。文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應稱，政府歡迎更多國際知名巨星和團體主演的大型演出和演唱會在港舉行，大部分主辦單位舉行這些活動均是以商業原則運作，當中牽涉很多商業和實際考慮，據政府了解，主辦單位選擇演唱會的地段時，除場地規模外也會考慮更多其他因素，包括市場反映、財政可能性等等，而2023年平均每個月約有2位國際知名歌星，舉辦每場人數超過1萬人的大型演唱會，絕大部分大於1場。

場地方面，他指香港體育館及伊莉莎白體育館，在2023至24年度使用率接近100%，亞洲國際博覽館、中環海濱活動空間也有很多知名歌星舉辦演唱會，將來啟德體育園落成後會提供5萬個座位的主場館，相信將會成為另一個具吸引力的場地，直到現在，啟德體育園有限公司已經和超過200多個本地和海外機構接觸，有50個團體表示有興趣租用，他指興建大型戶外表演場地涉及多個考慮。

針對欣澳計劃，他指土木工程拓展處在2023年開展了欣澳填海工程的可行性研究，以確立所需填海範圍，預計在2025年中完成，待填海範圍擬定後，政府會探討相關土地用途，而政府會參考鄰近地區設施和市場需求，探討合適康樂和娛樂設施，在香港籌建大型設施方面，會考慮在大灣區的其他計劃。

但田指政府2025年才做填海研究，認為「等你研究完人哋起好」，「剩返份研究報告喺度煲湯」。楊則指大型投資要有很多計劃，欣澳填海要考慮多方面因素，而在填海可行性、技術可行性未知的情況下，不知道興建甚麼是否適合，最後可能「徙工夫同金錢」。

議員朱國強表示，最近和議辦協助籌辦內地歌手華晨宇的演唱會，了解到主辦單位經常會在不同政府部門敲門，例如舞台搭建需要屋宇署批文、飲食攤位需要食環署審批，因為缺乏統一平台，主辦單位遇到很多困難，問及會否考慮設立協調統籌文體盛事的專責部門，一站式處理工作。楊提提到的演唱會也有提供協助，演唱會前也有約相關部門討論，因此在不同項目中，相關負責部門會提供統籌工作，旅發局有專責窗口收集不同建議，作為一站式發放給相關部門。