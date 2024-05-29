長者孤獨感較5年前升1倍　機構推治療小組助重拾正面心態

隨着香港人口持續老化，65歲以上人口已超過20%。長者人數增多，相應出現的問題也逐漸開始被社會關注。救世軍今日（29日）發布一項調查顯示，相比5年前，長者的孤獨感大幅上升超過1倍。對此，救世軍表示，其推創的新治療小組能有效幫助超過95%的長者提升心理健康。有參加小組的長者也表示，能夠重拾正面心態，或是發現生活可以更自在。

救世軍此項長者孤獨感研究調查顯示，60至70歲年齡段長者較其他年齡段有更高的孤獨感。在長者中，男性長者的孤獨感明顯高於女性。此外，經歷過喪偶以及沒有子女的長者孤獨感亦較高；而且在受訪者中，有高達71.8%的長者缺乏家庭照顧。對此，救世軍策劃及推行了一項名為「摘星之旅」的長者接納與承諾治療小組，於2023年7月與臨床心理學家共同設計《「摘星之旅」長者接納與承諾治療小組實務手冊》，並培訓共26位專業社工將此應用於社區及安老院舍的長者，主要目的減輕長者孤獨感。

項目經理陳浩光表示，這項計劃在緩解長者孤獨感上確實取得成效。96.7%的參加者至少在一項指標上獲得改善、超過60%參加者的孤獨感水平降低及心理彈性提升，超過80%參加者的人生意義感提升等。陳浩光亦表示，此計劃還有助專業人員應用接納與承諾治療手法，提升長者心理彈性及人生意義感。陳續稱，還將推出《「摘星之旅」長者接納與承諾治療小組實務手冊》，讓安老服務的專業人員參考及帶領該治療小組，為更多長者帶來正面影響。

長者譚伯今年93歲，與太太兩人生活，無子女，兩人先後都入住同一院舍。在院舍中被安排參加「摘星之旅」小組學習人生轉折。譚伯表示，以往只顧眼往前，現在學會活在當下，日子反而輕鬆不少。另一長者，78歲的黃婆婆歷經丈夫離世，雖育有一兒一女但仍感孤獨。黃婆婆表示，自己是主動參與該小組。在參加後每天能選擇自己想做的事，也發現生活不止一種選擇，可以更自在。