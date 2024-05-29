部門外洩個資事故頻生　葛珮帆斥政府無人問責

近年多個政府部門及公私營機構發生個人資料外洩或黑客入侵事故，反映社會普遍對保障個人資料及確保網絡安全的意識較低。當局提及為加強各局資訊部門對科技項目的主要監督角色，資格辦正研究要求高級人員直接進行風險評估，加強風險評測、抽查及進行審計等，並盡快推行政策。

至於個人資料私隱專員公署正審視《個人資料(私隱)條例》及擬訂具體的修例建議，包括設立強制性個人資料外洩通報機制，但沒有明確提到進展和具體時間表。

議員葛珮帆今日(29日)在立法會提出口頭質詢，批評政府及當局直接負責資訊保安，但「唔跟無後果」，沒有人需要為事故負責，問及出事是否有罰責。當局對此沒有正面回覆，僅指每個局對自己監督責任，其報告及後續需要提交資科辦，即未來的數據政策辦公室，確保電子系統推出暢順，相信當局能夠做好監察。

另一議員黃錦輝則認為當局應與私營網絡公司合作，讓公營機構及非政府組織購買網絡安全服務。議員廖長江則提到多項事故顯示保護機制未夠完善，建議個人私隱條例考慮直接規管承辦商作為資料處理處的責任，優化部門管理策略等。