上半年滲水辦5間顧問公司收警告信　佔比46％

香港不少區份舊樓林立，許多舊樓或是當初設計問題又或是樓齡高導致結構老化因而出現不同程度的滲水。有議員就滲水辦所委聘的顧問公司提出質疑，向當局詢問不合格的顧問公司及所佔比例，同時詢問當局會否增強對不合格公司的罰則，或提供額外的資助給顧問公司，以加強其處理個案速度和決心。根據當局的回應可見，僅截至今年5月底，收到預警信或警告信的顧問公司就已超過去年全年。

議員陳恒鑌提出疑問，過去3年，每年有多少間滲水辦所委聘的顧問公司的表現被當局評為不合格。會否考慮設立花紅制度，向能於限期內妥善完成處理個案的顧問公司提供獎勵。根據當局回應的回應可以得見，2024 年(至5月底)收到預警信或警告信的顧問公司有5間，佔整體顧問公司的比例為42%。這一數字在2021年及2022年時有4間公司收到警告，佔整體顧問公司的36%。2023年則出現下降，僅3間公司收到警告，比例為25%。

對於是否能增強罰則或提供額外花紅，當局指，如獎勵制度只看是否能在限期內完成個案處理，未必是公允做法。因此，聯辦處並無計劃設立花紅制度。