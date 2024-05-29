機管局三跑債務約1240億元　暫未有還貸時間表

香港國際機場三跑道系統將於今年底正式啓用，機管局早前披露，已為三跑項目籌措外部融資約1,240億港元，有議員關注機管局的還款時間表。運輸及物流局回覆時指，機管局已大致完成三跑道系統項目的融資安排，預計外部融資金額大致趨向穩定，現正研究優化資產負債表，暫未有還貸時間表。當局預料，三跑道系統投入運作後，機場航班處理量增加，機管局將於今年進行新一輪機場人力資源調查。

運輸及物流局表示，截至今年3月，機管局的總債務約為1,240億元，已大致完成三跑道系統項目的融資安排，預計外部融資金額大致趨向穩定，目前正研究優化資產負債表，對名下的資產、外部借貸及其結構進行檢視。機管局會考慮一籃子相關因素，包括機場客運量復蘇情況、整體財務表現及其自由現金流，並按照機管局整體營運和未來發展需要，積極審視償還借貸的時間表和日後其他融資安排的需要。

當局又指，三跑道系統目標於今年底完成，料三跑道系統投入運作後，香港國際機場的航班處理量將會逐步上升，機場所需的人手亦會逐步增加，機管局將於今年進行新一輪機場人力資源調查，以檢視機場業界人手情況。同時，機管局亦會因應客運需求，循序分階段啓用相關的客運設施，料擴建後的香港國際機場，於2035年起，每年可處理1.2億人次旅客和1,000萬公噸貨物。

此外，為把握三跑道系統帶來的機遇，同時配合國家「空中絲綢之路」的建設，政府會針對現時主要航線及具潛力的「一帶一路」航線，包括位於歐洲、非洲、南美洲及亞洲在內的地區，商討及優化民航協定並加強與相關地區之間的航空服務聯繫。