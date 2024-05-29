資助私樓改善供水　水署接760宗申請　逾1500幢樓宇合資格

政府在2019年宣布，推出「水安全資助計劃」。該計劃包括為供水系統進行風險評估、制定建築物安全計劃等。議員就參加計劃的樓宇數字和資金等提出質詢。當局表示，截至本月20日，有約94%宗的申請符合資格，涉及超過1,500幢樓宇。至今，水務署已向410宗合資格申請發出《原則上批准通知書》。

議員梁美芬提出質詢，自「水安全資助計劃」推出以來，有多少幢樓宇申請參加該計劃，以及獲批的資助金額為何。當局回覆質詢表示，截至2024年5月20日，水務署合共收到760宗申請，當中的713宗申請符合資格，涉及1,636幢樓宇。至今，水務署已向410宗合資格申請發出《原則上批准通知書》，涉及959幢樓宇。餘下303宗的合資格申請，水務署正要求申請人提供補充資料以供審批。

由政府公布的資料可見，按區議會劃分，油尖旺區收到的合資格申請宗數最多，達到125宗，涉及房屋155幢。而沙田區則是收到36宗合資格申請，涉及房屋191幢。根據現時估算，獲發《原則上批准通知書》的申請涉及的資助總額約為2億5千萬港元。