曹貴子再遭債主入稟高院追債　連本帶利逾1700萬港元

商人曹貴子接連遭入稟法院追討拖欠的款項，他昨日（28日）再被一名債權人入稟高等法院，指於2020年向曹貴子借貸共700萬港元，但至今仍未清還餘款，遂追討共逾1700萬港元。司法機構暫未排期聆訊。

今次入稟的原告是袁樹明，答辯人為曹貴子。入稟狀指，2020年3月，答辯人向原告借貸500萬，還款日為2022年3月；另外，2020年8月，答辯人向原告借貸500萬，還款日為2022年8月。原告指，答辯人未有償還全部款項，曾去信追討不果，遂入稟法院追討。原告指，截至2024年5月，答辯人仍拖欠本金連利息合共逾1700萬港元。

資料顯示，曹貴子近期屢遭入稟追討欠款。5月17日，兩名債主吳廷浩及陳志鋒入稟高等法院，分別追討兩筆貸款欠款，涉款合共超過1.46億元。其中一份入稟狀中指，曹貴子於2022年8月3日，與原告吳廷浩簽訂協議，貸款合共5,000萬港元，曹貴子最終逾期還款。遂連本帶利追討約7,492萬港元。另一份入稟狀則指，曹貴子於2022年9月16日，與原告陳志鋒簽訂協議，分7次貸款合共5,000萬港元，曹貴子最終逾期還款，遂入稟追討約7,183萬港元。

案件編號：HCA1014/2024