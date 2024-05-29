立會三讀通過加煙稅　議員指私煙猖獗　公屋邨定期送上門

財政預算案公布，連續第二年增加煙草稅，增幅為8角，預期煙草稅佔香煙零售價的比例將增至70%，加稅後每包煙的零售價為93.68港元。立法會今（29日）三讀通過《2024年應課税品(修訂)條例草案》委員會，絕大部分議員都支持加煙稅，指能直接降低吸煙率。

醫療衞生界議員林哲玄表示，香港在80年代25%吸煙率下降到近年的9.5%，但隨後沒有進一步下降，因此進一步控煙措施刻不容緩。而世衞指出加煙稅是控制吸煙率及幫助戒煙的有效方法，但香港煙草稅在全球發達經濟體內屬於較低水平，故有認為上調空間。

議員郭偉強則提及私煙猖獗問題，無疑是影響控煙政策及政策成效，不少人市民反映有公共屋邨反應私煙是「定期送上門」；另外當局已全禁另類產品，但不少人都會吸食電子煙等，是否證明私煙仍然猖獗，提醒買賣私煙都是犯法的。

一直反對加煙稅的零售界議員邵家輝則強調成年人有選擇權，加大煙稅是否確實能夠幫助戒煙，質疑75%煙稅是增加庫房還是希望幫助減少吸煙人士。他表示，40個國家需要付煙稅，由76.1%至92.8%，沒有一個吸煙率低於香港，平均20-40%，故不明白當局以及支持草案議員的理據。他又指加稅後吸煙人口沒有預期般減低，政府稅收也沒有預期增加那麼多，指「啲錢走向私煙」。

當局表示，政府控煙策略雙線並行，一方面針對煙草使用者，減少使用煙草產品，另一方面保護非吸煙人士，今年稍後時間局方會向立法會詳述其他政策，目前香港仍有58萬人每日都有吸食傳統煙的習慣，大多數屬於收入較低的一群，最難以負擔煙草帶來的健康和經濟損害的群組，她指煙草會繼續加劇貧富差距，整個社會和醫療系統需要付出沉重代價。

當局又指每100個患上阿茲海默症的人，有14個和吸菸有關，吸煙人士和非吸煙人士患上阿茲海默症的機會高出1.6倍，香港面對人口急速老化，政府需要推行更積極措施，減低煙草為社會帶來的禍害，而增加煙草稅是國際公認最有效的措施。她指今年預算案宣布增加煙草稅後的3月，衞生署戒煙熱線接獲的每周平均來電數目是加稅前的兩倍。

議員邵家輝要求就《2024年應課税品(修訂)條例草案》記名點票，結果為87人出席，82人贊成，4人反對，分別為謝偉俊、邵家輝、李鎮強及易志明。