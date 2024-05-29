垃圾徵費無限期暫緩　環保署重申續推減廢回收工作

垃圾徵費「觸礁」無限期暫緩，環保署署長徐浩光表示，該署將繼續推出源頭減廢及分類回收的工作，包括成立玻璃樽回收系統，以及加大力度收集廚餘。他期望餐飲業界響應環境、社會和管治(ESG)，配合廚餘回收工作。

徐浩光今日(29日)出席餐飲業界的ESG活動上指，在「走塑」新法例上月實施前，已留意到很多餐飲業採用非塑膠替代餐具，亦有連鎖集團供應可重用的不銹鋼的餐具，或推出獎勵計劃，鼓勵客人自備餐具等。而法例生效後，愈來愈多人外賣走餐具，認為此舉更有助減低食肆的運作成本，推進循環經濟發展。徐浩光表示，很多的消費者愈來愈留意一間公司的ESG表現，如有好感，會多加光顧，因此ESG不只是挑戰亦是機遇。他希望餐飲業界會因應ESG的要求，加強回收、特別是減少和回收廚餘。

餐飲聯業協會今日與商會簽署「推動餐飲業及相關行業ESG發展」合作備忘錄，提供一系列與環境、社會和企業管治(ESG)技術諮詢、培訓和講座等，並會推出聯名「ESG約章」證書，促進業界盡早實踐綠色轉型。商會期望，未來將與玩具業、電子業、健康食品、酒店業及零售業等組織，加強此方面的交流和合作。