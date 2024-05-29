促發展數字教育追落後　議員：政府要做好AI叛變準備

隨住科技的快速發展，數字科技已經成為人類社會的必要元素。立法會今日(29日)辯論由議員劉智鵬提出「發展數字教育」的議案，指有研究指香港學生的科學能力排名落後鄰近城市，促政府政府把握數字教育的新趨勢，研究本港高等教育及中小學教育數字化轉型的可行性。

劉智鵬指數字化教育和轉型已經是全球趨勢，全球教育界同工都應同數字化科技，如生成式AI將重塑教育界。大、中、小學的教師和學生應融入數字時代，充分應用數字科技，提升教與學的效益。同時要調整大、中、小學的課程和考評機制，從而建立一個數字教育體系，有效培養推動數字科技發展的人才。

他引述國際學生能力評估的結果，指香港學生的科學能力排第6，落後新加坡韓國和日本等國家。他指內地正全速邁向數字化階段，香港在數字教育則存在改善空間，促請政府把握數字教育的新趨勢，研究本港高等教育及中小學教育數字化轉型的可行性，並積極探討教育模式、人才培養、資源運用等方面作出優化調整，以配合數字技術和人工智能的多場景應用，全面提升教與學質素，有助香港加快建設成國際創新科技中心的目標。

議員黃錦輝指資訊科技的迅速發展，數字倫理的議題亦越見凸顯，有關數字上的歧視，欺凌，偏見及數據安全等問題經常出現，不僅對個人生活有深遠影響，更關係到國家安全和發展，所以推動數字教育當中，道德和安全必須重視。學校在數字教育應強化安全意識，令學生懂得如何保障私隱。他主張打造具中國文化特色的數字教育，事關學習上有機會使用到人工智能如Chat GPT，然而目前的大語言模型以英文為主，數字數育若未能採用中國特色的大語言模型的話，學生有可能被洗腦。

如何實踐數字教育，議員尚海龍指傳統教育思維是無法匹配的，他形容現時的教育，是以昨天的知識教導今天的小朋友來應付明天的競爭，注重知識灌輸和考試成績，以教師、課本、課堂為中心的模式已告落後，取而代之的是學習中心的概念。教育界必須學習和掌握以AI為中心的STEAM教育方法，鼓勵創意和探索。

議員容海恩表示，應關注人工智能(AI)叛變的風險，他指叛變不只是電影情節，近期有科學家發現人工智能發展出令人不安的欺瞞技巧，會欺騙線上遊戲的人類玩家，隨着人工智能變得愈來愈智能，一旦失控，後果不堪設想，她指政府需要未雨綢繆，做好人工智能叛變準備，如加強人工智能安全研究、完善人工智能治理體系等等。

教育局副局長施俊輝指政府積極推進教育數字化轉型，在構建電子學習環境方面，教育局為全港所有公營中小學建立無線網絡校園，電子學習資源及教育平台方面，教育局持續為學校提供免費的電子學習資源，香港教育城有限公司也一直為學校提供電子學習服務，優質教育基金撥出5億元推行電子學習配套計劃。高等教育方面，他指各大學積極推展創科教育，2022至25規劃工作當中，各大學開辦超過10項與STEAM相關的學士學位課程。