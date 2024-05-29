子女移民父母留守　263人受訪15%不接受子女離港　

港人移民潮下，眾多家庭分隔兩地。有社企調查發現，接近70%的受訪「留守長者」接受子女離港而且能夠獨自生活，但亦有15%長者表明不接受子女離港。團體呼籲子女每周與父母視像通話，減少長者的孤獨及無助感。

長者安居協會於今年初透過電話訪問263名「留守長者」，他們均有子女或親友移居外地或離港工作。調查發現，受訪長者態度相對正面，近70%長者表示接受或已習慣子女親友離港，當中近半與海外子女保持溝通；30%擁有個人生活喜好。不過，調查亦見到有15%受訪長者表達不接受子女親友離港，當中40%及近20%長者分別感到孤獨及憂慮健康問題。

協會行政總裁王虹虹表示，後移民潮下，更多長者接納或習慣子女、親友離港，情況比2020至2021年的移民高峰期有明顯分別。她續指，除了時間令長者接受外，只要長者能與子女保持定時溝通、有個人生活喜好、獲妥善照顧及保持積極社交生活，便能更適應獨自生活，呼籲在外地的子女盡量每星期視像通話，令父母感受子女的關心，減少孤獨及無助感。

協會另推出個人化關顧服務「一線通®千里顧」，幫助長期不在港或不與父母同住的人士，了解長者的身心健康以及生活近況，優先提供上門照顧服務，配合「一線通平安鐘」服務，就長者身體、覆診服藥及社交等情況，撰寫專屬報告；由專人提供每月兩次電話慰問，按需要優先獲上門照顧、陪診、清潔及復康等服務。