議員促政府加快發展新質生產力　大力引進高端人才

內地提出新質生產力概念，有議員今（29日）在立法會提出相關議員議案，指香港應「把握國家加快發展新質生產力的機遇」，大力引進高端人才；鼓勵科技創新；推動金融、貿易、專業服務、運輸物流等產業與時並進。

提出議案的議員陳克勤指新質生產力發展應圍繞3個方向，首先為以技術突破為主要目標，其次為做到行業規則的引領者，成為國家先進產品的示範基地，他又指新質生產力具有強競爭力的特點，香港需要在各個領域優勢強化，如大數據、金融科技、低空經濟搶佔先機。

他續稱，香港需要前緣科學領域及技術創造方面的科技人才、基礎研究及關鍵核心技術的領軍人才、熟悉掌握新質生產力的人才。他促請政府把握國家加快發展新質生產力的機遇，立足香港的 「八大中心」定位，包括大力引進高端人 才；鼓勵科技創新；推動金融、貿易、專業服務、運輸物流等產業 與時並進，以保持優勢，以及促進新產業、新模式、新動能發展。

另一議員吳傑莊提出修正案，指新質生產力可以為香港建立全新產力，如Web3等。議員黃錦輝也指北部都會區將會是香港國際創科中心的重點發展區域，可塑性極強，政府應做前瞻性規劃，他又指新質生產力需要推進數字經濟，開展「人工智能+」行動，所做的研究和技術能夠落地。另外，議員譚岳衡表示香港應因地制宜推動產業創新，以促進與內地城市優勢互補，並加快形成「南金融、北創科」發展布局。

創新科技及工業局局長孫東回應稱，「創新是第一動力，人才是第一要素」，他又強調發展新質生產力並非要放棄傳統產業，政府需要不斷尋求創新突破，促進和內地互聯互通、做到互惠發展。