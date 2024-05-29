創科展6.8會展舉行　學生發明「盲人回憶攝錄機」助記錄生活

一年一度的香港創科展將在6月8日和9日於香港會議展覽中心舉行。不過在今日(29日)已經有來自不同學校不同組別的同學先行展示他們的作品。當中不乏基於傳統器物與環保融合的「會呼吸的磚」，也有能幫助盲人留下美好回憶的「盲人回憶攝錄機」等等；還有結合AI來練習手語的手機應用程式。

初中組來自慕光英文書院的兩位及導師帶來的作品是「會呼吸的磚」。據兩位同學所述，他們的作品是將塑膠樽打碎成碎片加入在磚塊中，在不破壞磚塊強度的情況下能最大限度的減輕磚塊的重量。這些磚塊可以用於非承重的建築，如外牆和地面。兩位同學還表示，此發明不僅能有效處理廢棄塑膠，同時輕量化的磚塊還能減低運輸過程中的能源消耗。

「盲人回憶攝錄機」則是高中組東華三院李嘉誠中學4位同學的作品。同學表示，回憶紀錄裝置能幫助視障人士透過觸感感受周圍環境，紀錄生活中的回憶。該裝置是通過一個內置攝像頭的裝置拍下短片後，通過3D打印將片段打印在模板上，模板具有觸感，視障人士可通過觸摸感受當時的環境。同時將模板插入裝置中，還能有語音播報當時的環境，能將環境通過觸覺和聽覺的方式更好的呈現予視障人士。

另外，還有不少同學帶來的優秀作品在現場展示講解。如高中組拔萃女書院帶來的手機應用程式，可讓有聽覺、言語障礙及普羅大眾學習手語的應用程式。初中組德蘭中學4位同學的「銅舟共存」，能保障吊船工人的安全。小學組沙頭角中心小學同學帶來的「人工智能社區動物避難所」，能為流浪動物提供臨時庇護。同時現場還有不少優秀作品，都是同學們發揮自己的創意，發明的創科作品。